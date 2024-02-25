Не все обманутые дольщики по Московской, 30а получили свою долю Комментариев: 0



Несмотря на то, что Ляшенко внес полную сумму за приобретаемое помещение, застройщик «ЮКОН» оказался мошенником и был признан судом несостоятельным. Дом, фактически, был сдан, однако Ляшенко остался без помещения и без денег. Он продолжает борьбу за своё имущество, которое было утрачено вследствие манипуляций при достройке дома.



По мнению заявителей, их не уведомили должным образом о заседании кооператива, где решался вопрос о непринятии Ляшенко Григория Григорьевича в состав кооператива, и его доля была распоряжена. Вопрос восстановления его прав пытался быть решен через суд, однако в нескольких инстанциях иск был отклонен, ссылаясь на то, что восстановить нарушение права истца должен застройщик, а не кооператив.



Ляшенко обратился в правоохранительные органы, и делом заинтересовался следственный комитет. Мы будем следить за развитием событий. Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68» не все дольщики многоквартирного дома по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 30а, а также лица кто вкладывал в строительство дома деньги получили свои помещения. В частности, долгие годы Ляшенко Юрия Григорьевича ветеран боевых действий пытается получить помещение в этом доме, на которое заключил договор цессии с физическим лицом, о праве требования от ООО фирма «ЮКОН» участия в долевом строительстве.Несмотря на то, что Ляшенко внес полную сумму за приобретаемое помещение, застройщик «ЮКОН» оказался мошенником и был признан судом несостоятельным. Дом, фактически, был сдан, однако Ляшенко остался без помещения и без денег. Он продолжает борьбу за своё имущество, которое было утрачено вследствие манипуляций при достройке дома.По мнению заявителей, их не уведомили должным образом о заседании кооператива, где решался вопрос о непринятии Ляшенко Григория Григорьевича в состав кооператива, и его доля была распоряжена. Вопрос восстановления его прав пытался быть решен через суд, однако в нескольких инстанциях иск был отклонен, ссылаясь на то, что восстановить нарушение права истца должен застройщик, а не кооператив.Ляшенко обратился в правоохранительные органы, и делом заинтересовался следственный комитет. Мы будем следить за развитием событий.



