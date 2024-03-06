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8 Марта – Международный женский день
Сегодня, 08:50
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Международный женский день — не просто праздник прекрасной половины человечества, но и настоящий символ наступающей весны. В этот день мы благодарим женщин за их любовь, теплоту и заботу. Свои пожелания жительницам региона направил глава Тамбовской области Максим Егоров.
«Женщина — настоящий ангел-хранитель домашнего очага, который заботится, поддерживает, оберегает и вдохновляет на новые свершения.
Низкий поклон женщинам, которые являются не только созидателями семейного счастья, но и добиваются успехов на профессиональном поприще. От вашей энергичности, хозяйского и заботливого отношения к делу во многом зависит будущее Тамбовской области и страны», - М.Б. Егоров.
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