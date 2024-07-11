|
В Жердевке завершаются работы по рекультивации мусорной свалки
Сегодня, 10:13
Комментариев: 0
Версия для печати
В Жердевке в рамках национального проекта «Экология» завершается рекультивация полигона коммунальных отходов. Эти работы включают не только восстановление почвы, но и посев травы, что позволит вернуть землю, на которой ранее находились отходы, в состояние, близкое к природному.
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области сообщило, что свалка эксплуатировалась более 50 лет, и отходы на ней были размещены неравномерно, концентрируясь в центре участка и достигая высоты до 6 метров. Разложение мусора приводило к загрязнению почвы и подземных вод, а также к регулярным случаям возгорания.
Подрядчик намерен завершить работы досрочно, хотя срок окончания по контракту установлен на ноябрь текущего года. В настоящее время работы ведутся с опережением графика.
Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами является важнейшим направлением экологической политики Тамбовской области. В 2023 году, как и в предыдущем, регион получил «Зеленую премию» и занял 6 место в «Зеленом рейтинге» среди регионов страны, что свидетельствует о значительных успехах в области экологического управления и защиты окружающей среды.
Фото: tambov.gov.ru
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.