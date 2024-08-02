В Тамбове сорван срок выполнения работ по благоустройству Пионерского парка Комментариев: 0



Сейчас парк представляет собой удручающее зрелище: разрытые дорожки, лишь местами покрытые плиткой, кучи земли, песка и гравия, поваленные деревья и торчащие из земли провода. Это одно из любимых мест отдыха жителей южной части города, которое нерадивый подрядчик фактически оставил без возможности нормального использования в летний период.



Напомним, что ещё при заключении договора местные жители и руководитель фракции КПРФ Артем Александров предупреждали администрацию города о возможных проблемах, учитывая негативную репутацию липецкого ООО «СУ-1». Компания выиграла тендер, снизив стоимость работ с 30,7 млн рублей до 26,8 млн рублей, что часто бывает сигналом к тому, что обязательства не будут выполнены в полном объёме.



Подозрения в отношении подрядчика были небезосновательны. На момент заключения договора ООО «СУ-1» было участником 34 арбитражных споров, касающихся взыскания штрафов и задолженностей за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Компания имела 12 неоконченных исполнительных производств на сумму 463,1 тысячи рублей, дважды попадала в реестр недобросовестных поставщиков, неоднократно меняла учредителей, имела налоговые долги и даже дело о банкротстве.



Несмотря на эти факты, контракт был подписан. Теперь результат налицо: он был предсказуем и полностью соответствует сложившейся репутации подрядчика. Ещё в апреле жители Тамбова просили предотвратить ситуацию, при которой парк может пострадать из-за подрядчика с сомнительной репутацией, но их предупреждения остались без внимания. Вопрос о том, сколько ещё раз администрация Тамбова будет наступать на те же грабли, остаётся открытым. Пришло время правоохранительным и надзорным органам разобраться, почему такие ситуации повторяются снова и снова.



«К сожалению, это стало печальной традицией: масштабные и менее значимые проекты по благоустройству общественных территорий и дворов выполняются с грубыми нарушениями сроков и технологий, что приводит к уголовным делам», — комментирует лидер фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров. «Безобразие, которое мы наблюдаем в Пионерском парке, повторяется снова и снова. Мы, горожане, предупреждали о таких контрактах ещё весной, но нас не послушали. Поэтому депутаты-коммунисты неоднократно говорили о необходимости иметь в городе свою подрядную организацию для решения местных вопросов, которая могла бы участвовать в конкурсах и выполнять работы. Считаю, что в ситуацию должны вмешаться надзорные органы». Как и ожидалось с момента заключения контракта с организацией ООО «СУ-1», имеющей сомнительную репутацию, благоустройство очередной общественной территории оказалось провалено. Срок сдачи Пионерского парка на одноимённой улице Тамбова истёк 1 августа, но выполнена лишь малая часть работ.Сейчас парк представляет собой удручающее зрелище: разрытые дорожки, лишь местами покрытые плиткой, кучи земли, песка и гравия, поваленные деревья и торчащие из земли провода. Это одно из любимых мест отдыха жителей южной части города, которое нерадивый подрядчик фактически оставил без возможности нормального использования в летний период.Напомним, что ещё при заключении договора местные жители и руководитель фракции КПРФ Артем Александров предупреждали администрацию города о возможных проблемах, учитывая негативную репутацию липецкого ООО «СУ-1». Компания выиграла тендер, снизив стоимость работ с 30,7 млн рублей до 26,8 млн рублей, что часто бывает сигналом к тому, что обязательства не будут выполнены в полном объёме.Подозрения в отношении подрядчика были небезосновательны. На момент заключения договора ООО «СУ-1» было участником 34 арбитражных споров, касающихся взыскания штрафов и задолженностей за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Компания имела 12 неоконченных исполнительных производств на сумму 463,1 тысячи рублей, дважды попадала в реестр недобросовестных поставщиков, неоднократно меняла учредителей, имела налоговые долги и даже дело о банкротстве.Несмотря на эти факты, контракт был подписан. Теперь результат налицо: он был предсказуем и полностью соответствует сложившейся репутации подрядчика. Ещё в апреле жители Тамбова просили предотвратить ситуацию, при которой парк может пострадать из-за подрядчика с сомнительной репутацией, но их предупреждения остались без внимания. Вопрос о том, сколько ещё раз администрация Тамбова будет наступать на те же грабли, остаётся открытым. Пришло время правоохранительным и надзорным органам разобраться, почему такие ситуации повторяются снова и снова.«К сожалению, это стало печальной традицией: масштабные и менее значимые проекты по благоустройству общественных территорий и дворов выполняются с грубыми нарушениями сроков и технологий, что приводит к уголовным делам», — комментирует лидер фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров. «Безобразие, которое мы наблюдаем в Пионерском парке, повторяется снова и снова. Мы, горожане, предупреждали о таких контрактах ещё весной, но нас не послушали. Поэтому депутаты-коммунисты неоднократно говорили о необходимости иметь в городе свою подрядную организацию для решения местных вопросов, которая могла бы участвовать в конкурсах и выполнять работы. Считаю, что в ситуацию должны вмешаться надзорные органы».



