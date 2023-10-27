Депутат обозначил на заседании Тамбовской гордумы проблемы с благоустройством дворов Комментариев: 0



Обобщая ответ главы администрации, можно выделить несколько ключевых моментов:

Во-первых, стоит отметить, что работа по благоустройству проводится, хоть и с определенными задержками, особенно в отдаленных районах города.



Во-вторых, выявлены проблемы с некоторыми подрядчиками, которые берут на себя слишком много проектов одновременно и не успевают справляться с ними.



В-третьих, администрация города ограничена в своей способности влиять на выполнение обязательств подрядчиками по контракту. Расторгнуть контракт, когда большая часть работ уже выполнена, невыгодно, и это может только увеличить сроки завершения работ. Проведение новых торгов и оформление новых контрактов займет не меньше полутора месяцев.



Депутат Артем Александров из фракции КПРФ настаивает на необходимости ужесточения контроля за деятельностью подрядчиков. Если они не выполняют свои обязательства, их следует вносить в "черные списки", а не уговаривать продолжать работу. В случае, если большинство подрядчиков оказываются неэффективными, возможно создание муниципальной городской службы, например, в форме ООО, которая сможет участвовать в торгах и выполнять работы на равных условиях с частными компаниями.



В этот же день журналисты и помощники депутата провели осмотр объектов в северной части города, чтобы проверить фактическую реализацию программы улучшения инфраструктуры.



На улице Социалистической, между школой № 31 и детским садиком "Росиночка", территория была перерыта, видимо, под будущее строительство. От паспорта объекта осталась только рамка.



На улице Мичуринская обстановка также оставляла желать лучшего. Между домами 157, 157б, 159, 159а видно было только грязь, как будто там проводили работы по выравниванию земли. Некоторые участки были выложены бордюрным камнем.



Далее, между школой № 13 и домом 149а, работы были выполнены только наполовину. Часть детских и спортивных снарядов и качелей была установлена, но покрытие имело дыры, некоторые дорожки были лишь частично асфальтированы, а некоторых элементов еще не установили. Стройматериал лежал в стороне, уложенный в стопки. Учитывая, что октябрь близится к концу, большая часть работ должна была быть завершена



«Проблема не в том, что подрядчик не рассчитал свои силы или логистика подвела. Если он брался за объект, должен был сперва ознакомиться с проектом, провести предварительные расчёты. Но когда мы видим одну и ту же проблему на всех практически объектах из года в год, то понятно, что дело не в конкретном подрядчике и не в конкретном объекте — проблема носит системный характер», - считает Артем Александров. На последнем заседании Тамбовской городской Думы руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артем Александров, задал вопрос о причинах задержек в выполнении работ по улучшению городской инфраструктуры главе администрации города Тамбова Максиму Косенкову.Обобщая ответ главы администрации, можно выделить несколько ключевых моментов:Во-первых, стоит отметить, что работа по благоустройству проводится, хоть и с определенными задержками, особенно в отдаленных районах города.Во-вторых, выявлены проблемы с некоторыми подрядчиками, которые берут на себя слишком много проектов одновременно и не успевают справляться с ними.В-третьих, администрация города ограничена в своей способности влиять на выполнение обязательств подрядчиками по контракту. Расторгнуть контракт, когда большая часть работ уже выполнена, невыгодно, и это может только увеличить сроки завершения работ. Проведение новых торгов и оформление новых контрактов займет не меньше полутора месяцев.Депутат Артем Александров из фракции КПРФ настаивает на необходимости ужесточения контроля за деятельностью подрядчиков. Если они не выполняют свои обязательства, их следует вносить в "черные списки", а не уговаривать продолжать работу. В случае, если большинство подрядчиков оказываются неэффективными, возможно создание муниципальной городской службы, например, в форме ООО, которая сможет участвовать в торгах и выполнять работы на равных условиях с частными компаниями.В этот же день журналисты и помощники депутата провели осмотр объектов в северной части города, чтобы проверить фактическую реализацию программы улучшения инфраструктуры. На улице Социалистической, между школой № 31 и детским садиком "Росиночка", территория была перерыта, видимо, под будущее строительство. От паспорта объекта осталась только рамка.На улице Мичуринская обстановка также оставляла желать лучшего. Между домами 157, 157б, 159, 159а видно было только грязь, как будто там проводили работы по выравниванию земли. Некоторые участки были выложены бордюрным камнем.Далее, между школой № 13 и домом 149а, работы были выполнены только наполовину. Часть детских и спортивных снарядов и качелей была установлена, но покрытие имело дыры, некоторые дорожки были лишь частично асфальтированы, а некоторых элементов еще не установили. Стройматериал лежал в стороне, уложенный в стопки. Учитывая, что октябрь близится к концу, большая часть работ должна была быть завершена- считает Артем Александров.



