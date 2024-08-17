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Проектирование нового корпуса Кирсановской больницы затягивается на восемь месяцев
Проектирование нового корпуса Кирсановской районной больницы затянулось на восемь месяцев, превысив установленные сроки по контракту. ООО "Тамбовпроект", которое должно было завершить работу и пройти государственную экспертизу к 7 декабря прошлого года, до сих пор не выполнило свои обязательства. Информацию об этом предоставило региональное министерство градостроительства и архитектуры, отвечая на вопросы местных жителей на странице главы Тамбовской области Максима Егорова.
Контракт на разработку проекта был подписан 2 октября прошлого года с единственным участником торгов — "Тамбовпроектом". Стоимость работ составила 52,2 миллиона рублей, из которых 15,7 миллиона были выплачены в виде аванса. На завершение проектирования и прохождение экспертизы было выделено чуть более двух месяцев, что оказалось невыполнимым. Дополнительных соглашений о продлении сроков подписано не было.
Жители Кирсанова и Кирсановского округа уже давно ожидают новую больницу, так как текущее здание ЦРБ, построенное в 1869 году, является памятником архитектуры и не может быть реконструировано под современные нужды.
Фото: Олеся Ляпина
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Проектирование нового корпуса Кирсановской районной больницы затянулось на восемь месяцев, превысив установленные сроки по контракту. ООО "Тамбовпроект", которое должно было завершить работу и пройти государственную экспертизу к 7 декабря прошлого года, до сих пор не выполнило свои обязательства.
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