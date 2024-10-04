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Врач-хирург предстанет перед судом в Тамбове по обвинению в причинении смерти по неосторожности 11-летнему ребёнку
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении врача-хирурга, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, в августе 2023 года в приемное отделение областной детской больницы Тамбова был доставлен 11-летний ребёнок, получивший травмы после падения с велосипеда.
Обвиняемая, врач-хирург, была вызвана для оказания помощи. Однако её ненадлежащие действия при обследовании и лечении привели к трагедии — ребёнок скончался. Следствие установило, что тактика обследования и лечения была неверной.
После вручения обвинительного заключения дело будет передано в Октябрьский районный суд Тамбова для дальнейшего рассмотрения.
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