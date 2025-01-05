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500 тамбовчан открыли бизнес с помощью социальных контрактов
Сегодня, 10:37
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В 2024 году в Тамбовской области 500 жителей стали предпринимателями благодаря государственной поддержке. На основании социальных контрактов им предоставлялись выплаты до 350 тысяч рублей. Эти средства можно было использовать для покупки оборудования, аренды помещений и других нужд.
Данная мера направлена на улучшение уровня жизни и поддержку семей, находящихся в сложных финансовых условиях.
Примеры успешных инициатив:
Екатерина Грозыкина из Тамбова открыла студию аэродизайна, используя средства контракта для закупки воздушных шаров, оборудования и других материалов. Сегодня её студия предлагает композиции для мероприятий, удовлетворяя самые разные запросы клиентов.
Юлия Шевцова из села Бокино организовала студию дизайна с использованием живых цветов. На полученные средства она планирует не только заниматься флористикой, но и проводить мастер-классы, обучая искусству создания флористических композиций и украшений из природных материалов.
Итоги и перспективы программы
Всего в 2024 году было заключено 1250 социальных контрактов:
более 350 направлены на помощь в поиске работы,
220 — на поддержку личного подсобного хозяйства,
160 — на другие виды деятельности.
Для оформления социального контракта достаточно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
Правительство региона отмечает, что такая поддержка позволяет малоимущим семьям повысить доходы, найти стабильный источник заработка и выйти из сложных жизненных обстоятельств.
Данная мера направлена на улучшение уровня жизни и поддержку семей, находящихся в сложных финансовых условиях.
Примеры успешных инициатив:
Екатерина Грозыкина из Тамбова открыла студию аэродизайна, используя средства контракта для закупки воздушных шаров, оборудования и других материалов. Сегодня её студия предлагает композиции для мероприятий, удовлетворяя самые разные запросы клиентов.
Юлия Шевцова из села Бокино организовала студию дизайна с использованием живых цветов. На полученные средства она планирует не только заниматься флористикой, но и проводить мастер-классы, обучая искусству создания флористических композиций и украшений из природных материалов.
Итоги и перспективы программы
Всего в 2024 году было заключено 1250 социальных контрактов:
более 350 направлены на помощь в поиске работы,
220 — на поддержку личного подсобного хозяйства,
160 — на другие виды деятельности.
Для оформления социального контракта достаточно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
Правительство региона отмечает, что такая поддержка позволяет малоимущим семьям повысить доходы, найти стабильный источник заработка и выйти из сложных жизненных обстоятельств.
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