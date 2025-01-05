Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области новогодние празднования прошли без происшествий

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан

В Тамбове на месте промзоны появятся два жилых дома

Глава Тамбовской области раскритиковал работу подрядчиков по зимнему содержанию дорог

Ветеран Афганистана В.М. Воротников провел урок патриотизма для школьников Мичуринска

Национализация спиртзавода в Тамбове: потери Amber Beverage Group и падение прибыли

В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы

Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается

В Тамбове возбуждено уголовное дело против компании, уклонившейся от строительства школы в Бокино

Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион 6 ноября

» » 500 тамбовчан открыли бизнес с помощью социальных контрактов

500 тамбовчан открыли бизнес с помощью социальных контрактов

Сегодня, 10:37
Комментариев: 0
Версия для печати
В 2024 году в Тамбовской области 500 жителей стали предпринимателями благодаря государственной поддержке. На основании социальных контрактов им предоставлялись выплаты до 350 тысяч рублей. Эти средства можно было использовать для покупки оборудования, аренды помещений и других нужд.

Данная мера направлена на улучшение уровня жизни и поддержку семей, находящихся в сложных финансовых условиях.

Примеры успешных инициатив:
Екатерина Грозыкина из Тамбова открыла студию аэродизайна, используя средства контракта для закупки воздушных шаров, оборудования и других материалов. Сегодня её студия предлагает композиции для мероприятий, удовлетворяя самые разные запросы клиентов.
Юлия Шевцова из села Бокино организовала студию дизайна с использованием живых цветов. На полученные средства она планирует не только заниматься флористикой, но и проводить мастер-классы, обучая искусству создания флористических композиций и украшений из природных материалов.
Итоги и перспективы программы
Всего в 2024 году было заключено 1250 социальных контрактов:

более 350 направлены на помощь в поиске работы,
220 — на поддержку личного подсобного хозяйства,
160 — на другие виды деятельности.
Для оформления социального контракта достаточно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Правительство региона отмечает, что такая поддержка позволяет малоимущим семьям повысить доходы, найти стабильный источник заработка и выйти из сложных жизненных обстоятельств.
Данная мера направлена на улучшение уровня жизни и поддержку семей, находящихся в сложных финансовых условиях.

Примеры успешных инициатив:
Екатерина Грозыкина из Тамбова открыла студию аэродизайна, используя средства контракта для закупки воздушных шаров, оборудования и других материалов. Сегодня её студия предлагает композиции для мероприятий, удовлетворяя самые разные запросы клиентов.
Юлия Шевцова из села Бокино организовала студию дизайна с использованием живых цветов. На полученные средства она планирует не только заниматься флористикой, но и проводить мастер-классы, обучая искусству создания флористических композиций и украшений из природных материалов.
Итоги и перспективы программы
Всего в 2024 году было заключено 1250 социальных контрактов:

более 350 направлены на помощь в поиске работы,
220 — на поддержку личного подсобного хозяйства,
160 — на другие виды деятельности.
Для оформления социального контракта достаточно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Правительство региона отмечает, что такая поддержка позволяет малоимущим семьям повысить доходы, найти стабильный источник заработка и выйти из сложных жизненных обстоятельств.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Малообеспеченные семьи могут заключить социальный контракт

Нуждающиеся семьи Тамбовской области могут оформить единое социальное пособ ...

Тамбовские мамы теперь могут "заказать" сертификат на материнский капитал ...

Котовский завод нетканых материалов вдвое увеличит мощности по производству ...

Многодетные семьи получат дополнительную поддержку

Состоялось отчётное собрание комитета социального развития и демографии адм ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

500 тамбовчан открыли бизнес с помощью социальных контрактов

Сегодня, 10:37
0
В 2024 году в Тамбовской области 500 жителей стали предпринимателями благодаря государственной поддержке. На основании социальных контрактов им предоставлялись выплаты до 350 тысяч рублей. Эти средства можно было использовать для покупки оборудования, аренды помещений и других нужд.

Тысячи прихожан собрались на Рождественское богослужение в Тамбовском соборе

Сегодня, 10:36
0
В ночь с 6 на 7 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. После богослужения на Соборной площади прошло освящение Рождественского вертепа.

В Тамбовской области отремонтируют мост через Разазовку за 173 млн рублей

Сегодня, 10:13
0
«Тамбовавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт моста через реку Разазовка в селе Хлыстово Моршанского округа. Согласно документации на портале госзакупок, финансирование проекта из регионального бюджета составит 173 млн рублей.

Проблема бездомных собак в Тамбове обостряется: горожане требуют действий

Сегодня, 09:50
0
Тамбов сталкивается с серьезной проблемой бездомных животных, которая вызывает все больше беспокойства у местных жителей. Стаи собак становятся не только источником дискомфорта, но и реальной угрозой безопасности. В прошлом году в городе зафиксировано несколько случаев нападений собак на людей, что

Сложности экономики Тамбовщины: растут убытки и число убыточных предприятий

Вчера, 09:40
0
Согласно данным Тамбовстата, общий финансовый результат организаций Тамбовской области за период с января по октябрь 2024 года достиг 54,3 млрд рублей. Это на 0,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, в 2023 году рост по отношению к 2022 году составил 0,9%.

В Тамбовской области поддержано 42 сельскохозяйственных стартапа

Вчера, 09:27
0
В 2024 году государственная поддержка в рамках программы «Агростартап» была предоставлена 42 сельскохозяйственным проектам в Тамбовской области. Совокупная сумма грантов составила около 159 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе.

В храмах Тамбовской области проводят проверки перед Рождеством

Вчера, 09:19
0
В преддверии рождественских праздников сотрудники регионального управления МЧС России проводят профилактические проверки в храмах, церквях и монастырях Тамбовской области. Основное внимание уделяется вопросам пожарной безопасности и готовности к экстренным ситуациям.

В Тамбовской области установлен карантин по бешенству животных

5 января 2025
0
Карантин по бешенству животных введён в селе Александровка 1-я Ржаксинского округа и в районном посёлке Знаменка Знаменского округа. Соответствующие постановления №195 и №196 подписал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов накануне новогодних праздников.

График личных приёмов граждан в правительстве Тамбовской области на 2025 год

5 января 2025
0

Житель Тамбовской области выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее

5 января 2025
0
В первый день нового года житель Тамбовской области стал обладателем 1 млн рублей, выигранных в новогоднем тираже государственной лотереи «Мечталлион». Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи». Выигрыш вошёл в число 42 призов по 1 млн рублей, разыгранных в тираже №119 с общим призовым

В Тамбовской области ожидается налипание мокрого снега

4 января 2025
0
На территории Тамбовской области прогнозируется налипание мокрого снега, которое сохранится вечером 4 января. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Тамбовчанам напомнили о правилах безопасности на льду

4 января 2025
0
В период зимних каникул многие жители Тамбовской области отправляются на природу, чтобы насладиться традиционными зимними развлечениями. Однако нестабильные январские температуры делают лёд на водоёмах небезопасным. Специалисты регионального управления МЧС России напомнили основные правила, которые

В селе Донском водитель «Москвича» врезалась в столб

4 января 2025
0
Днём 3 января в селе Донском Тамбовского округа произошло ДТП: женщина, управлявшая автомобилем «Москвич», съехала с дороги и врезалась в столб.

Полицейские устроили праздник для воспитанников центра «Семейный причал»

4 января 2025
0
Сотрудники ОМВД России «Инжавинский» совместно с коллегами из МОМВД России «Уваровский» и председателем Совета ветеранов В. Дегтярёвым провели новогодний праздник для детей из центра поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» в селе Красивке.

В новогодние дни в Тамбовской области родились 19 детей

3 января 2025
0
31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года в Тамбовской области на свет появились 19 малышей: 10 девочек и 9 мальчиков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.

Трагедия на Рассказовском шоссе: два человека погибли в ДТП, ещё двое госпитализированы

3 января 2025
0
Днём 2 января на Рассказовском шоссе в Тамбове произошла смертельная авария. Недалеко от поворота у МНТК столкнулись отечественный автомобиль и китайский кроссовер.

В Тамбовской области новогодние празднования прошли без происшествий

3 января 2025
0
В ночь с 31 декабря на 1 января в Тамбовской области состоялись 16 праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового года. В них приняли участие более 4,5 тысячи человек.

Некоммерческие организации Тамбовской области получили доступ к новому порталу Минюста

3 января 2025
0
Все зарегистрированные некоммерческие организации (НКО) в Тамбовской области теперь могут воспользоваться новым информационным порталом Министерства юстиции России. Новый ресурс, пришедший на смену ранее действовавшему, обеспечивает удобный электронный формат подачи отчётов о деятельности

В Тамбовской области планируют построить цех по производству снеков

2 января 2025
0
ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», российское подразделение известного южнокорейского производителя лапши быстрого приготовления, планирует расширить производство в регионе. Компания намерена построить цех для изготовления снеков.

В Тамбове стартовала акция по переработке новогодних елей

2 января 2025
0
С 1 января «Тамбовская сетевая компания» начала экологическую акцию по утилизации домашних новогодних елей. Жители города могут оставлять деревья на всех мусорных площадках, где их будут забирать специальные машины для дальнейшей переработки.

С 1 января вступили в силу новые законы, которые затронут жизнь тамбовчан

2 января 2025
0
С началом 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые отразятся на разных сферах жизни граждан. Среди ключевых нововведений — повышение социальных выплат, изменения в налогообложении и ужесточение штрафов.
Copyrights © 2001-2024
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2024 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО "ТамИнфо".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги