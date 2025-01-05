500 тамбовчан открыли бизнес с помощью социальных контрактов Комментариев: 0



Данная мера направлена на улучшение уровня жизни и поддержку семей, находящихся в сложных финансовых условиях.



Примеры успешных инициатив:

Екатерина Грозыкина из Тамбова открыла студию аэродизайна, используя средства контракта для закупки воздушных шаров, оборудования и других материалов. Сегодня её студия предлагает композиции для мероприятий, удовлетворяя самые разные запросы клиентов.

Юлия Шевцова из села Бокино организовала студию дизайна с использованием живых цветов. На полученные средства она планирует не только заниматься флористикой, но и проводить мастер-классы, обучая искусству создания флористических композиций и украшений из природных материалов.

Итоги и перспективы программы

Всего в 2024 году было заключено 1250 социальных контрактов:



более 350 направлены на помощь в поиске работы,

220 — на поддержку личного подсобного хозяйства,

160 — на другие виды деятельности.

Для оформления социального контракта достаточно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.



Правительство региона отмечает, что такая поддержка позволяет малоимущим семьям повысить доходы, найти стабильный источник заработка и выйти из сложных жизненных обстоятельств.

Данная мера направлена на улучшение уровня жизни и поддержку семей, находящихся в сложных финансовых условиях.



Примеры успешных инициатив:

Екатерина Грозыкина из Тамбова открыла студию аэродизайна, используя средства контракта для закупки воздушных шаров, оборудования и других материалов. Сегодня её студия предлагает композиции для мероприятий, удовлетворяя самые разные запросы клиентов.

Юлия Шевцова из села Бокино организовала студию дизайна с использованием живых цветов. На полученные средства она планирует не только заниматься флористикой, но и проводить мастер-классы, обучая искусству создания флористических композиций и украшений из природных материалов.

Итоги и перспективы программы

Всего в 2024 году было заключено 1250 социальных контрактов:



более 350 направлены на помощь в поиске работы,

220 — на поддержку личного подсобного хозяйства,

160 — на другие виды деятельности.

Для оформления социального контракта достаточно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.



Правительство региона отмечает, что такая поддержка позволяет малоимущим семьям повысить доходы, найти стабильный источник заработка и выйти из сложных жизненных обстоятельств. В 2024 году в Тамбовской области 500 жителей стали предпринимателями благодаря государственной поддержке. На основании социальных контрактов им предоставлялись выплаты до 350 тысяч рублей. Эти средства можно было использовать для покупки оборудования, аренды помещений и других нужд.Данная мера направлена на улучшение уровня жизни и поддержку семей, находящихся в сложных финансовых условиях.Примеры успешных инициатив:Екатерина Грозыкина из Тамбова открыла студию аэродизайна, используя средства контракта для закупки воздушных шаров, оборудования и других материалов. Сегодня её студия предлагает композиции для мероприятий, удовлетворяя самые разные запросы клиентов.Юлия Шевцова из села Бокино организовала студию дизайна с использованием живых цветов. На полученные средства она планирует не только заниматься флористикой, но и проводить мастер-классы, обучая искусству создания флористических композиций и украшений из природных материалов.Итоги и перспективы программыВсего в 2024 году было заключено 1250 социальных контрактов:более 350 направлены на помощь в поиске работы,220 — на поддержку личного подсобного хозяйства,160 — на другие виды деятельности.Для оформления социального контракта достаточно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.Правительство региона отмечает, что такая поддержка позволяет малоимущим семьям повысить доходы, найти стабильный источник заработка и выйти из сложных жизненных обстоятельств.Данная мера направлена на улучшение уровня жизни и поддержку семей, находящихся в сложных финансовых условиях.Примеры успешных инициатив:Екатерина Грозыкина из Тамбова открыла студию аэродизайна, используя средства контракта для закупки воздушных шаров, оборудования и других материалов. Сегодня её студия предлагает композиции для мероприятий, удовлетворяя самые разные запросы клиентов.Юлия Шевцова из села Бокино организовала студию дизайна с использованием живых цветов. На полученные средства она планирует не только заниматься флористикой, но и проводить мастер-классы, обучая искусству создания флористических композиций и украшений из природных материалов.Итоги и перспективы программыВсего в 2024 году было заключено 1250 социальных контрактов:более 350 направлены на помощь в поиске работы,220 — на поддержку личного подсобного хозяйства,160 — на другие виды деятельности.Для оформления социального контракта достаточно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.Правительство региона отмечает, что такая поддержка позволяет малоимущим семьям повысить доходы, найти стабильный источник заработка и выйти из сложных жизненных обстоятельств.



