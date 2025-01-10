На улице Астраханской в Тамбове вновь зафиксировано подтопление из-за таяния снега Комментариев: 0



На оперативной планёрке 9 января проблему обсудили в администрации города. По информации Центра городского диспетчерского управления (ЦГДС), за сутки было зафиксировано семь обращений, связанных с подтоплениями. Наиболее серьёзная ситуация сложилась на улице Астраханской, особенно в районе домов №184, 187 и 189. Здесь задействованы бригады, которые непрерывно откачивают воду, что уже позволило снизить уровень подтопления на 20 сантиметров.



Руководитель «Дирекции городских дорог» Роман Дворецков сообщил, что вода скапливается в низине у торгового центра, образуя «бассейн». Для устранения подтопления используются насосы и спецтехника с обеих сторон проблемного участка.



Глава администрации Тамбова Максим Косенков признал хронический характер проблемы и поручил разработать системное решение. Он настоял на подготовке проектного плана для устранения регулярных подтоплений в районе МЖК и Пехотки к 2025 году.



«Через две недели жду от вас конкретного решения, чтобы в 2025 году эти проблемы перестали повторяться», — заявил Косенков.



Несмотря на текущие работы по откачке воды, жители района ожидают более кардинальных мер, которые позволят исключить затопления в будущем. На улице Астраханской в Тамбове, на участке от нефтебазы до района МЖК, из-за резких температурных перепадов и обильного таяния снега произошло очередное значительное подтопление. Затопленная дорога доставила неудобства пешеходам и автомобилистам, вызвав шквал жалоб в социальных сетях.На оперативной планёрке 9 января проблему обсудили в администрации города. По информации Центра городского диспетчерского управления (ЦГДС), за сутки было зафиксировано семь обращений, связанных с подтоплениями. Наиболее серьёзная ситуация сложилась на улице Астраханской, особенно в районе домов №184, 187 и 189. Здесь задействованы бригады, которые непрерывно откачивают воду, что уже позволило снизить уровень подтопления на 20 сантиметров.Руководитель «Дирекции городских дорог» Роман Дворецков сообщил, что вода скапливается в низине у торгового центра, образуя «бассейн». Для устранения подтопления используются насосы и спецтехника с обеих сторон проблемного участка.Глава администрации Тамбова Максим Косенков признал хронический характер проблемы и поручил разработать системное решение. Он настоял на подготовке проектного плана для устранения регулярных подтоплений в районе МЖК и Пехотки к 2025 году.— заявил Косенков.Несмотря на текущие работы по откачке воды, жители района ожидают более кардинальных мер, которые позволят исключить затопления в будущем.



