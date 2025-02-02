Тамбовский Добро.Центр «Горг» вошёл в топ федерального рейтинга эффективности Комментариев: 0



Добро.Центры занимаются развитием волонтёрства, социальных инициатив и оказывают поддержку жителям и организациям. Всего в России их насчитывается около тысячи, из которых в Тамбовской области работают четыре.



Как рассказала руководитель Добро.Центра «Горг» Наталия Растегаева, центр был открыт в 2022 году на базе некоммерческой организации (ТРОО КК «Горг»). Для попадания в топ федерального рейтинга необходимо было демонстрировать высокие результаты в течение всего года. По итогам мониторинга «Горг» стабильно входил в «зелёную зону» эффективности как за первое, так и за второе полугодие 2024 года.



Добро.Центры предоставляют бесплатные сервисы для граждан и организаций: помогают с проведением мероприятий, консультируют по вопросам волонтёрской деятельности, предоставляют помещения и оказывают поддержку в реализации социальных проектов. Каждый центр самостоятельно определяет перечень доступных сервисов, который можно найти на портале Добровольцев России.



«Наш центр работает по стандарту “мастер”, что позволяет реализовывать максимальное число сервисов. Все услуги предоставляются бесплатно, но только по предварительной заявке через сайт Добровольцев России», — отметила Наталия Растегаева.



По итогам второго полугодия 2024 года все Добро.Центры региона получили высокую оценку «Отлично». Руководитель центра подчеркнула, что тамбовские Добро.Центры обладают уникальным опытом и активно взаимодействуют между собой, создавая проекты, полезные для жителей региона. «Горг» остаётся открытым к сотрудничеству и готов поддерживать инициативы в сфере добровольчества. Ассоциация Волонтерских Центров (Добро.рф) подвела итоги работы Добро.Центров за 2024 год. В число лидеров мониторинга эффективности вошёл Добро.Центр «Горг» из Тамбова.Добро.Центры занимаются развитием волонтёрства, социальных инициатив и оказывают поддержку жителям и организациям. Всего в России их насчитывается около тысячи, из которых в Тамбовской области работают четыре.Как рассказала руководитель Добро.Центра «Горг» Наталия Растегаева, центр был открыт в 2022 году на базе некоммерческой организации (ТРОО КК «Горг»). Для попадания в топ федерального рейтинга необходимо было демонстрировать высокие результаты в течение всего года. По итогам мониторинга «Горг» стабильно входил в «зелёную зону» эффективности как за первое, так и за второе полугодие 2024 года.Добро.Центры предоставляют бесплатные сервисы для граждан и организаций: помогают с проведением мероприятий, консультируют по вопросам волонтёрской деятельности, предоставляют помещения и оказывают поддержку в реализации социальных проектов. Каждый центр самостоятельно определяет перечень доступных сервисов, который можно найти на портале Добровольцев России.— отметила Наталия Растегаева.По итогам второго полугодия 2024 года все Добро.Центры региона получили высокую оценку «Отлично». Руководитель центра подчеркнула, что тамбовские Добро.Центры обладают уникальным опытом и активно взаимодействуют между собой, создавая проекты, полезные для жителей региона. «Горг» остаётся открытым к сотрудничеству и готов поддерживать инициативы в сфере добровольчества.



