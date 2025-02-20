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В Тамбовской области планируют усилить закон о тишине
Вчера, 13:45
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В Тамбовской областной Думе обсудили поправки в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время». Изменения предполагают ужесточение ограничений для многоквартирных домов и запрет на шумные работы в обеденное время.
Согласно законопроекту, предлагается:
- Запретить шум в многоквартирных домах с 20:00 до 8:00, включая ремонтные работы, громкую музыку, пение, крик и свист.
- В праздничные и выходные дни режим тишины продлевается до 9:00.
- Ввести обеденный «тихий час» с 12:30 до 14:30, в течение которого запрещены строительные, ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, если они мешают покою граждан.
Поправки направлены на повышение комфорта жителей региона и снижение количества жалоб на шум в жилых домах. Решение о принятии изменений будет обсуждаться на ближайшем заседании Тамбовской областной Думы.
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