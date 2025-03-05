В Тамбове начали штрафовать за выброшенные на контейнерные площадки шины Комментариев: 0



В течение прошлого года коммунальные службы города собрали около тысячи старых автопокрышек, выброшенных жителями в местах, не предназначенных для их складирования. В администрации подчёркивают, что автомобильные шины не относятся к твёрдым коммунальным отходам и требуют специальной переработки.



Горожане могут бесплатно сдать отработанные покрышки на базу регионального оператора по обращению с ТКО на улице Бастионной, 29. Выбрасывание шин в неположенные места теперь является нарушением административного законодательства.



Нарушителей с 1 марта начнут штрафовать по статье регионального КоАП, предусматривающей наказание за несоблюдение правил раздельного сбора отходов. Для граждан штраф составит от 500 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам придётся заплатить от 10 до 100 тысяч рублей.



Контролировать соблюдение новых правил и составлять протоколы о нарушениях будут сотрудники городской администрации и коммунальных служб. Жители Тамбова могут бесплатно сдать старые покрышки на базу регионального оператора на улице Бастионной, 29.



Фото: администрация Тамбова С 1 марта в Тамбове автолюбители, которые выбрасывают старые покрышки на контейнерные площадки, будут привлекаться к административной ответственности. Такое решение приняли власти города для борьбы с незаконным складированием опасных отходов, сообщили в администрации Тамбова.В течение прошлого года коммунальные службы города собрали около тысячи старых автопокрышек, выброшенных жителями в местах, не предназначенных для их складирования. В администрации подчёркивают, что автомобильные шины не относятся к твёрдым коммунальным отходам и требуют специальной переработки.Горожане могут бесплатно сдать отработанные покрышки на базу регионального оператора по обращению с ТКО на улице Бастионной, 29. Выбрасывание шин в неположенные места теперь является нарушением административного законодательства.Нарушителей с 1 марта начнут штрафовать по статье регионального КоАП, предусматривающей наказание за несоблюдение правил раздельного сбора отходов. Для граждан штраф составит от 500 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам придётся заплатить от 10 до 100 тысяч рублей.Контролировать соблюдение новых правил и составлять протоколы о нарушениях будут сотрудники городской администрации и коммунальных служб. Жители Тамбова могут бесплатно сдать старые покрышки на базу регионального оператора на улице Бастионной, 29.Фото: администрация Тамбова



