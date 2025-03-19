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ОНФ требует проверки Ласковского карьера из-за подозрений в сбросе нечистот
Сегодня, 13:51
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В Тамбове Народный фронт (ОНФ) инициировал проверку по факту возможного загрязнения Ласковского карьера — одного из самых популярных мест отдыха горожан. Поводом для обращения стала жалоба местного жителя, который в конце февраля сообщил о появлении ассенизаторских машин на территории пляжа.
После выезда на место активисты ОНФ зафиксировали тревожные признаки: тёмную наледь, отверстия в льду, погибшую рыбу, жёлтую пену и органические отходы, что может указывать на несанкционированный сброс сточных вод. По словам очевидцев, техника прибыла к воде в ночное время.
Общественники направили официальные запросы в региональное министерство экологии и Роспотребнадзор с требованием провести лабораторные исследования воды и дать оценку действиям служб, задействованных у водоёма. В ответ представители министерства экологии заявили, что машины брали воду для хозяйственных нужд городской администрации, а не сливали отходы.
Тем не менее ОНФ настаивает на официальном подтверждении отсутствия нарушений. В организации подчеркнули, что необходима проверка не только качества воды, но и законности как забора, так и возможного сброса, включая наличие разрешительной документации.
Проверка проходит на фоне предстоящего благоустройства парка «Ласки», на который в 2025 году выделено почти 108 миллионов рублей. Сейчас в Тамбове ищут подрядчика для выполнения работ, и экологическое состояние карьера напрямую влияет на перспективы его развития как комфортной зоны отдыха.
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