ОНФ требует проверки Ласковского карьера из-за подозрений в сбросе нечистот 0 В Тамбове Народный фронт (ОНФ) инициировал проверку по факту возможного загрязнения Ласковского карьера — одного из самых популярных мест отдыха горожан. Поводом для обращения стала жалоба местного жителя, который в конце февраля сообщил о появлении ассенизаторских машин на территории пляжа.

Реконструкция кадетского корпуса имени Л.С. Дёмина в Тамбове затягивается: здание стоит без крыши и окон 0 Капитальный ремонт здания кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л.С. Дёмина в Тамбове оказался под угрозой срыва. Как сообщили бывшие курсанты, объект по состоянию на март остаётся без крыши и окон, а строительные работы приостановлены. Причиной стала неисполнительность прежнего

Проблему подтопления домов в микрорайоне ТЭЦ предложили решать через экологическое ведомство 0 На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам ЖКХ вновь обсуждали проблему многолетнего подтопления подвалов многоквартирных домов по улице Энергетиков и Совхозному переулку. Речь идёт о домах № 1 и 3 на Энергетиков и домах № 26 и 26А в переулке, жители которых регулярно жалуются на

В Тамбовской области обсудили меры борьбы с контрафактной обувью 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов принял участие в заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Совещание в режиме видеоконференции провёл первый вице-премьер России Денис Мантуров, основной темой стало противодействие выпуску и

В прокуратуре Тамбовской области открыта горячая линия по вопросам льготных лекарств 0 С 20 марта по 1 июля в прокуратуре Тамбовской области начнёт работать горячая линия, куда жители региона смогут обратиться с вопросами об обеспечении льготными лекарствами. Такое решение принято в связи с серьёзными проблемами в этой сфере, из-за которых многие пациенты месяцами не могут получить

В Тамбове завершено расследование дела о гибели пациентки из-за ошибки врача 0 Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении врача-анестезиолога-реаниматолога, которого обвиняют в причинении смерти пациентке по неосторожности. По данным следствия, именно его ошибки при интубации стали причиной трагического исхода.

В Тамбовской области обновляют контейнерные площадки: закуплено 858 мусорных баков 0 Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами начал обновление контейнерного парка в Тамбовской области. В 2025 году планируется приобрести 858 новых контейнеров. На сегодняшний день в регион поступила первая партия, включающая 150 металлических контейнеров, 100 пластиковых

В Тамбовской области в 2025 году отремонтируют 270 км дорог, два моста и путепровод 0 В 2025 году в Тамбовской области запланирован масштабный ремонт дорожной инфраструктуры. В рамках национального проекта и региональных госпрограмм будет восстановлено 270 километров дорог, два моста и один путепровод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Тамбове почтили память Евгения Боратынского 0 18 марта в сквере Боратынского в центре Тамбова состоялось торжественное возложение цветов к памятнику великому поэту золотого века. В честь 225-летия Евгения Боратынского здесь собрались поэты, литераторы и музыканты, чтобы отдать дань памяти выдающемуся земляку.

В Тамбове снова не удалось найти подрядчика для реставрации «Вечного огня» 0 Второй аукцион на реставрацию мемориального комплекса «Вечный огонь» в Тамбове снова не состоялся – на участие не подано ни одной заявки. Об этом сообщается в карточке электронного аукциона на портале госзакупок.

Посевная 2025: Тамбовские аграрии получили 850 млн рублей от РСХБ на сезонные работы 0 Россельхозбанк (РСХБ) в 2025 году направил на поддержку сезонных работ в Тамбовской области 850 млн рублей. При этом 100% кредитов заемщики получили по льготной ставке. Малые формы хозяйствования (МФХ) получили от РСХБ 350 млн рублей, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

«Тамбовская сетевая компания» направила 5,93 млн рублей на соцвыплаты сотрудникам 0 В 2024 году АО «ТСК» выплатила 5,93 млн рублей в рамках социальных обязательств перед сотрудниками. Средства были направлены на пособия по уходу за ребёнком до 3 лет, оплату лечения, выплаты при рождении ребёнка и поддержку многодетных семей.

В Тамбовской области расследуют массовую гибель рыбы в пруду Гудня 0 В пруду Гудня, расположенном на территории совхоза «Пригородный» в селе Донское Тамбовского округа, зафиксирована массовая гибель рыбы. Информация об инциденте сначала появилась в социальных сетях, а затем привлекла внимание региональных СМИ.

Очередная партия гуманитарной помощи отправится в зону СВО 0 В ближайшие дни будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой. По их просьбе приобретены электростанции с солнечными панелями для зарядки раций и приборов (2 комплекта), наушники для танкистов и генератор.

В Тамбове объявлен аукцион на застройку участка по программе КРТ 0 В Тамбове стартовал аукцион на право проведения комплексного развития территории (КРТ) с начальной стоимостью 15,6 млн рублей. Приём заявок завершится 12 мая, а сами торги состоятся 16 мая.

«РусЛайн» увеличит количество рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург 0 С мая по сентябрь авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург с трёх до пяти раз в неделю. Такое решение связано с ростом пассажиропотока и модернизацией инфраструктуры аэропорта «Тамбов».

В Тамбове выделили 84,6 миллиона рублей на реконструкцию фонтана на Привокзальной площади 0 В Тамбове планируют провести реконструкцию фонтана на Привокзальной площади, на которую в городском бюджете заложено 84,6 миллиона рублей. Определение подрядчика и окончательной стоимости работ пройдёт в ходе электронного аукциона до 25 марта. Заказчиком выступает муниципальная дирекция

В центре Тамбова продают торговый дом за 250 миллионов рублей 0 Торговый дом «Тамбов», расположенный на улице Интернациональной, выставлен на продажу за 250 миллионов рублей. Двухэтажное здание общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров является одним из знаковых объектов в центре города.

Житель Тамбовской области выплатил 460 тысяч рублей алиментов после запрета на автомобили 0 В Тамбовской области 53-летний мужчина, накопивший задолженность по алиментам в размере 460 тысяч рублей, полностью погасил долг после того, как судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Моршанск претендует на звание «Населённый пункт трудовой славы» 0 Моршанск направил официальное ходатайство в правительство Тамбовской области о присвоении городу почётного звания «Населённый пункт трудовой славы». Инициатором обращения выступил глава города Роман Поленков, а депутаты городского Совета народных депутатов единогласно поддержали это предложение.