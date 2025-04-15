Работы на набережной Тамбова продолжаются: власти проверили ход ремонта коллектора 0 На набережной Тамбова вновь прошло выездное совещание с участием представителей областного правительства, руководства компании «РКС-Тамбов», городской администрации и депутатов. Его провёл врио заместителя главы региона Евгений Зименко. Цель — лично оценить ход затянувшихся ремонтных работ на

Учительницу из Покрово-Пригородного отстранили от занятий после скандальной аудиозаписи 0 В селе Покрово-Пригородное Тамбовской области разгорелся скандал после публикации аудиозаписи, на которой учительница английского языка грубо обращается к ученикам третьего класса. В записи слышно, как педагог кричит на детей, используя нецензурные и оскорбительные выражения: «Сидели в телефонах

Прокурор Александр Гулягин и глава УФССП Андрей Лузан провели приём граждан по вопросам исполнительного производства 0 В Тамбовской области состоялся тематический приём граждан, который провели прокурор региона Александр Гулягин и руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Андрей Лузан. Основной темой стали проблемы в сфере исполнительного производства.

Четыре человека в штате на 300 домов: эффективность работы УК «Опора» вызывает вопросы 0 В редакцию ИА «Тамбов-информ» поступил сигнал от жителей города, связанный с деятельностью управляющей компании ООО УК «Опора». Несмотря на то, что организация обслуживает более 300 многоквартирных домов, штатная численность её сотрудников за 2024 год составила всего 4 человека, что вызывает

Жители Тамбовской области сообщили о более чем тысяче проблем через ЦУР: дороги, благоустройство и ЖКХ остаются в центре внимания 0 С 5 по 11 апреля Центр управления регионом Тамбовской области (ЦУР) принял и передал в соответствующие инстанции 1025 обращений от жителей. Сообщения поступали в личные сообщения и комментарии на официальных страницах органов власти и учреждений в социальных сетях.

Юнькова уходит после масштабных проверок 0 Министерство здравоохранения Тамбовской области осталось без руководителя. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов официально объявил об отставке Екатерины Юньковой. Решение прозвучало на оперативном совещании регионального правительства и стало следствием выявленных серьёзных

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушения исторического дома на Советской в Тамбове 0 Следственный комитет России начнёт уголовное расследование по факту разрушения дома №67 на улице Советской в Тамбове, который является объектом культурного наследия регионального значения. Такое поручение дал лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин после получения видеообращения от активистов

В Липунцах открыт понтонный мост для дачников: безопасная переправа через Цну — вместо аварийного парома 0 Тамбове завершено строительство понтонного моста через реку Цну, соединяющего город с садоводческими товариществами «Липунцы», «Автотранс», «Виктория», «Садовод» и другими. Новый объект стал долгожданным решением для сотен дачников, которые с наступлением сезона регулярно сталкивались с проблемами

В Тамбовской области собирают средства на участие команды по адаптивному хоккею в международном фестивале 0 В Тамбовской области уже четвёртый год реализуется уникальная программа по развитию адаптивного хоккея для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором проекта выступает АНО «Вершина» под руководством депутата Тамбовской городской Думы Оксаны Осетровой. За время существования команда

Тамбовчане сдали на переработку 75 тонн вторсырья за три месяца 0 Региональный оператор по обращению с отходами в Тамбовской области подвёл итоги раздельного сбора мусора за первый квартал 2025 года. По данным компании, в жёлтые контейнеры для вторсырья жители региона собрали 75 тонн отходов, пригодных для переработки.

Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова ушла в отставку 0 С 10 апреля Екатерина Юнькова официально покинула пост министра здравоохранения Тамбовской области. Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», поблагодарив коллег за совместную работу и подчеркнув, что за полгода на посту главы ведомства удалось добиться значимых для

Директор «Стройпремьера» осуждена за мошенничество при освещении дороги в Тамбовской области 0 Суд признал генерального директора ООО «Стройпремьер» виновной в мошенничестве в особо крупном размере при реализации госконтракта на освещение участка дороги в Тамбовской области. Её приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Тамбовское ДЭП №52 признано банкротом: долги превысили 25 миллионов рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №52» несостоятельным (банкротом) и ввёл конкурсное производство сроком до 2 октября 2025 года. Предприятию предстоит пройти через масштабную процедуру расчёта с кредиторами и распродажу активов.

Cтудентки спасли певчих птиц перед Благовещением 0 Накануне православного праздника Благовещения в Воронежской области прошла необычная природоохранная акция, инициированная студентками Хреновской школы наездников. София Волкова и Марина Демидова решили не остаться в стороне от ежегодной проблемы: в преддверии праздника на стихийных рынках у храмов

Весенний всплеск активности клещей в Тамбовской области: заболевших уже более ста человек 0 С приходом весны в Тамбовской области вновь обострилась эпидемиологическая обстановка, связанная с активностью клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 10 апреля за медицинской помощью уже обратились 117 человек, укушенных клещами. Из них 45 — дети. Всем пострадавшим оказана

Суд признал отказ в передаче земли «Корпорации Малком» незаконным 0 Арбитражный суд Липецкой области встал на сторону тамбовской агропромышленной компании «Корпорация Малком» в споре с региональным управлением имущественных и земельных отношений. Суд признал отказ чиновников оформить в собственность земельный участок, на котором размещены производственные объекты

Два руководителя крупных предприятий Тамбова арестованы по делу о мошенничестве на 14,7 миллиона рублей 0 Ленинский районный суд города Тамбова заключил под стражу двух руководителей промышленной сферы — генерального директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина и директора по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва. Оба обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном

Житель Котовска через суд взыскал почти миллион рублей с должника 0 Котовский городской суд Тамбовской области рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя о взыскании денежных средств, предоставленных в долг. Как следует из материалов дела, истец в мае 2023 года передал своему знакомому крупную сумму в рамках заключённого договора займа. Согласно условиям

Оперативные мероприятия ФСБ на территории завода «Комсомолец» в Тамбове: предприятие работает в штатном режиме 0 8 апреля сотрудники Управления ФСБ по Тамбовской области провели оперативные мероприятия на территории завода «Комсомолец». Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, действия силовиков не были направлены против самого машиностроительного предприятия. По предварительным данным, мероприятия

«Русагро-Тамбов» обязали возместить более 2,6 миллиона рублей за загрязнение реки Савала 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Русагро-Тамбов» и обязал компанию выплатить компенсацию за ущерб, нанесённый окружающей среде. Сумма взыскания составила свыше 2,6 миллиона рублей. Основанием для обращения в суд стали итоги проверки соблюдения природоохранного