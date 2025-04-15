Четыре человека в штате на 300 домов: эффективность работы УК «Опора» вызывает вопросы Комментариев: 0



ООО УК «Опора» возглавляет Владимир Васильевич Блохин, ранее руководивший другой управляющей компанией — ООО «МКД-сервис», которая в настоящее время находится в стадии банкротства. Этот факт вызывает дополнительное беспокойство у жителей, опасающихся, что нынешняя управляющая компания может повторить судьбу своего предшественника.



Основные претензии тамбовчан связаны с высоким тарифом по первой строке в квитанциях и качество обслуживания многоквартирных домов. Жители отмечают, что УК с недостаточным вниманием относится к содержанию жилого фонда, несмотря на постоянно растущие цифры в платежках. Подобные ситуации уже имели место в Тамбове: так, ранее жители общежития были возмущены резким ростом сумм в платёжных документах после смены управляющей компании, что освещал телеканал «Новый век».



Кроме того, управляющая компания активно вовлечена в судебные разбирательства, выступая как в роли истца, так и ответчика. Особое внимание общественности привлёк спор ООО УК «Опора» с администрацией города Тамбова. По одному из дел Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск УК к администрации и признал недействительной часть постановления, согласно которому были установлены, по мнению компании, экономически необоснованные и заниженные тарифы на обслуживание двух домов — по адресам Моршанское шоссе, 28 и проезд Энергетиков, 3.



В ходе судебного разбирательства суд поддержал доводы УК «Опора», указав, что администрация города не представила достаточных экономических расчётов и не учла принцип соразмерности тарифа с реальными затратами управляющей компании. Судебное решение об изменении тарифов стало важным прецедентом, подтверждающим право управляющих организаций оспаривать решения органов местного самоуправления.



Тем не менее, даже победа компании в суде пока не снимает напряжённости среди жильцов. В редакцию ИА «Тамбов-информ» поступил сигнал от жителей города, связанный с деятельностью управляющей компании ООО УК «Опора». Несмотря на то, что организация обслуживает более 300 многоквартирных домов, штатная численность её сотрудников за 2024 год составила всего 4 человека, что вызывает серьезные вопросы относительно качества оказываемых услуг и способности компании оперативно реагировать на обращения жильцов.ООО УК «Опора» возглавляет Владимир Васильевич Блохин, ранее руководивший другой управляющей компанией — ООО «МКД-сервис», которая в настоящее время находится в стадии банкротства. Этот факт вызывает дополнительное беспокойство у жителей, опасающихся, что нынешняя управляющая компания может повторить судьбу своего предшественника.Основные претензии тамбовчан связаны с высоким тарифом по первой строке в квитанциях и качество обслуживания многоквартирных домов. Жители отмечают, что УК с недостаточным вниманием относится к содержанию жилого фонда, несмотря на постоянно растущие цифры в платежках. Подобные ситуации уже имели место в Тамбове: так, ранее жители общежития были возмущены резким ростом сумм в платёжных документах после смены управляющей компании, что освещал телеканал «Новый век».Кроме того, управляющая компания активно вовлечена в судебные разбирательства, выступая как в роли истца, так и ответчика. Особое внимание общественности привлёк спор ООО УК «Опора» с администрацией города Тамбова. По одному из дел Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск УК к администрации и признал недействительной часть постановления, согласно которому были установлены, по мнению компании, экономически необоснованные и заниженные тарифы на обслуживание двух домов — по адресам Моршанское шоссе, 28 и проезд Энергетиков, 3.В ходе судебного разбирательства суд поддержал доводы УК «Опора», указав, что администрация города не представила достаточных экономических расчётов и не учла принцип соразмерности тарифа с реальными затратами управляющей компании. Судебное решение об изменении тарифов стало важным прецедентом, подтверждающим право управляющих организаций оспаривать решения органов местного самоуправления.Тем не менее, даже победа компании в суде пока не снимает напряжённости среди жильцов.



