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После инцидента с пострадавшей пенсионеркой в Тамбове Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело
Сегодня, 08:48
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Тамбове. Поводом для этого стал инцидент, произошедший 28 мая, когда водитель городского автобуса начал движение, не убедившись, что все пассажиры покинули салон.
Одной из пассажирок, пожилой женщине, не удалось выйти вовремя. Двери захлопнулись, зажав её, и при начале движения автобуса она упала на асфальт. В результате происшествия женщина получила серьёзные травмы.
Как сообщили в Информационном центре СК России, пострадавшей диагностированы переломы. В настоящий момент она находится в стационаре, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Тамбовской области Александру Полшакову оперативно возбудить уголовное дело, провести первичные следственные мероприятия и доложить о ходе и итогах расследования. Исполнение данного поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
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