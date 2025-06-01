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Ветераны из Тамбовской области проходят санаторное лечение в Крыму по линии Союза ветеранов Афганистана
Вчера, 15:04
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Ежегодно «Российский Союз ветеранов Афганистана» организует для участников боевых действий отдых и санаторно-курортное лечение в оздоровительных учреждениях России. В этом году для ветеранов из Тамбовской области было выделено четыре путёвки в ООО «Холтон» ТЭС отель, расположенный в Евпатории.
Два ветерана афганской войны — Юрий Бабичев и Теймураз Хайрадзе — вскоре отправятся на курорт, а в данный момент в Крыму уже проходят оздоровление ветеран боевых действий Сергей Воробьев и Надежда Снигерева, вдова погибшего в Афганистане военного фельдшера.
Сергей Воробьев поделился своими впечатлениями: «Отель очень понравился. Он находится рядом с парком и набережной, номера уютные и комфортные, а персонал — вежливый и внимательный».
Надежда Снигерева также поблагодарила организацию за предоставленную возможность: «Природа здесь удивительная, климат мягкий, пляжи песчаные. Номера в отеле удобные и красивые, а сотрудники помогли с экскурсиями. К тому же очень повезло с погодой — солнечно, но не жарко. Поездкой я очень довольна!»
Членам Мичуринского местного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов боевых действий пожелали приятного и полноценного отдыха.
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