Тамбовское небо покорилось "Новым людям" Комментариев: 0



Всероссийская инициатива партии провести День свободного человека получила в Тамбовской области особое воплощение. Местное отделение "Новых людей" предложило буквальное воплощение идеи свободы — возможность оторваться от земли и взглянуть на мир с высоты птичьего полета.



"Мы выбрали воздушные шары неслучайно," — рассказывает Евгений Коркищенко, секретарь тамбовского отделения партии "Новые люди". — "День свободного человека должен отражать саму суть свободы, а что может быть более наглядным, чем полет? Когда человек поднимается на воздушном шаре, он преодолевает земное притяжение и учится брать на себя ответственность. Пилот аэростата — это человек, который контролирует свой путь и принимает решения. Именно такой посыл мы хотели донести до тамбовчан — будущее создается теми, кто не боится высоты и готов преодолевать препятствия".



Мероприятие объединило два региона — в небо поднялись аэростаты из Тамбова и Липецка. На борту большого воздушного шара находились восемь представителей партии "Новые люди", а на втором аэростате, чуть меньшего размера, — еще два участника акции. Все они смогли испытать незабываемое чувство свободного полета.



Главным пилотом тамбовского шара выступил Павел Воронин, руководитель клуба "Воздух-68". "Для нас воздухоплавание — это образ жизни," — поделился он. — "С мая по октябрь мы совершаем регулярные полеты — рано утром, около 4 часов, и вечером перед закатом, примерно в 18-19 часов. Конечно, всё зависит от погодных условий, но при благоприятных обстоятельствах мы поднимаемся в воздух каждый день".



Павел отметил, что с удовольствием поддержал инициативу "Новых людей", помогая участникам акции ощутить настоящую свободу в небесном пространстве.



Липецкий аэростат пилотировал Владислав Архипов, возглавляющий Федерацию воздухоплавания Липецкой области. "Наше сотрудничество с тамбовскими воздухоплавателями имеет давнюю историю," — отметил он. — "Мы часто приезжаем в Тамбов для совместных полетов, а тамбовские коллеги нередко гостят у нас. Сегодняшняя акция — прекрасный пример межрегионального взаимодействия, когда День свободного человека отмечается сразу в двух областях".



Красочное зрелище привлекло внимание множества жителей Тамбова и окрестностей. Люди с восхищением следили за полетом аэростатов, делали фотографии на память. Особенно повезло тем, кто смог лично подняться в небо — эти впечатления останутся с ними на всю жизнь.



Акция партии "Новые люди" стала важным напоминанием о ценности личной свободы и значимости осознанного выбора в жизни каждого человека. Воздушные шары над Тамбовом превратились в наглядную метафору того, что свобода — это не только право, но и ответственность за свой путь.



Светлана Гришина,

Фото автора



Тамбов стал одной из площадок необычной акции, организованной партией "Новые люди" в честь Дня свободного человека. В минувшие выходные жители региона с удивлением наблюдали, как над их головами парят величественные воздушные шары, символизирующие свободу и новые возможности.Всероссийская инициатива партии провести День свободного человека получила в Тамбовской области особое воплощение. Местное отделение "Новых людей" предложило буквальное воплощение идеи свободы — возможность оторваться от земли и взглянуть на мир с высоты птичьего полета.— рассказывает Евгений Коркищенко, секретарь тамбовского отделения партии "Новые люди". —Мероприятие объединило два региона — в небо поднялись аэростаты из Тамбова и Липецка. На борту большого воздушного шара находились восемь представителей партии "Новые люди", а на втором аэростате, чуть меньшего размера, — еще два участника акции. Все они смогли испытать незабываемое чувство свободного полета.Главным пилотом тамбовского шара выступил Павел Воронин, руководитель клуба "Воздух-68".— поделился он. —Павел отметил, что с удовольствием поддержал инициативу "Новых людей", помогая участникам акции ощутить настоящую свободу в небесном пространстве.Липецкий аэростат пилотировал Владислав Архипов, возглавляющий Федерацию воздухоплавания Липецкой области." — отметил он. — " Красочное зрелище привлекло внимание множества жителей Тамбова и окрестностей. Люди с восхищением следили за полетом аэростатов, делали фотографии на память. Особенно повезло тем, кто смог лично подняться в небо — эти впечатления останутся с ними на всю жизнь.Акция партии "Новые люди" стала важным напоминанием о ценности личной свободы и значимости осознанного выбора в жизни каждого человека. Воздушные шары над Тамбовом превратились в наглядную метафору того, что свобода — это не только право, но и ответственность за свой путь.Светлана Гришина,Фото автора



