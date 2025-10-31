|
Суд оставил в силе штраф предпринимателю за поставку фальсифицированного масла в детсад и больницу
Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность штрафа в размере 20 тыс. руб., наложенного на индивидуального предпринимателя Виталия Мордасова. Россельхознадзор привлек его к ответственности за поставку фальсифицированного сливочного масла в детский сад и районную больницу.
Проверка в детском саду «Солнышко» осенью 2024 года выявила, что в образцах масла «Крестьянское» производства курского ООО «Молочные Берега» содержались растительные стерины — вещества, характерные для немолочных жиров. Это означало, что в продукте была произведена замена молочного жира растительным.
Несмотря на требование Россельхознадзора от 9 декабря 2024 года изъять некачественную продукцию из оборота, 17 декабря предприниматель направил аналогичную партию масла в Рассказовскую центральную районную больницу. Лабораторные исследования вновь подтвердили подделку.
Суд отметил, что ИП Мордасов не предпринял мер для устранения нарушения, а остатки продукции, по словам представителя, были «переданы сотрудникам для личного потребления». В итоге 15 мая 2025 года Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя по статьям 10.6 и 14.43 КоАП РФ за нарушение ветеринарных правил и требований технических регламентов.
Попытка оспорить постановление успехом не увенчалась: суд признал доводы о «малозначительности» проступка несостоятельными, подчеркнув, что поставка фальсифицированного масла в детское и медицинское учреждение создаёт прямую угрозу здоровью людей.
