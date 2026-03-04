|
Тамбовский подрядчик «Тамбовводтранс» продаёт бизнес за 450 млн рублей
4 марта 2026
ОАО «Тамбовводтранс», работающая в строительстве объектов энергетической и водной инфраструктуры, выставило бизнес на торги по цене 450 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на данные открытой торговой площадки. На продажу выставлен действующий инженерно-строительный холдинг полного цикла.
В описании лота указано, что компания выполняет проектирование и строительство линий электропередачи и подстанций, а также работает со скважинами, станциями водоподготовки и водозаборными узлами. В состав имущества входит участок 15,1 тыс. кв. м с двухэтажным офисом, проходной, зданием для персонала, тёплыми складами и гаражными боксами.
Заявлен и автопарк из 70 единиц техники, включая самосвалы, длинномеры, манипуляторы, автовышки, бурильно-крановые машины, экскаваторы и автокраны. Для работы на удалённых объектах предусмотрены 14 жилых вагон-бытовок. В описании торгов также указана оценка окупаемости в 2–3 года, а объём выполненных работ в 2025 году, по данным продавца, превысил 2 млрд рублей.
При этом по данным Rusprofile компания находится в процедуре банкротства. Последний крупный госзаказ, как отмечается, «Тамбовводтранс» получил в 2023 году на 34,5 млн рублей, контракт касался реконструкции и строительства объектов водоснабжения в Елань-Коленовском городском поселении Воронежской области.
