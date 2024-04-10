Максим Егоров заявил о возможном возрождении рок-фестиваля «Чернозём» 0 Глава Тамбовской области заявил о возможном возвращении рок-фестиваля «Чернозём». Эта информация появилась в ходе обсуждения Стратегии социально-экономического развития региона, которое транслировалось в социальных сетях. Один из пользователей предложил возродить эту известную традицию.

В Тамбове приступили к обработке от клещей 0 11 апреля в Тамбове началась акарицидная обработка парков, скверов и других мест для отдыха и прогулок. Общая обрабатываемая площадь составляет около 660 тысяч квадратных метров.

Группа компаний «Русагро» меняет место регистрации на Белгород 0 Группа компаний «Русагро» приняла решение о переносе своей регистрации с Тамбова в Белгород. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы компании.

ГК «Турмясово» ушла об процедуры банкротства 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о прекращении производства по делу о банкротстве предприятий «Турмясово», «Агро-Инвест» и «Агро-Люкс», управляемых Рафаэлем Алексаняном, сообщили из суда.

В Тамбове подрядчик оштрафован на 3,7 миллионов рублей за срыв сроков ремонта дороги 0 Тамбове по требованию прокуратуры подрядчик, АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №52», привлечен к ответственности за нарушение сроков выполнения государственного контракта, сообщает «ПроТамбов».

В Тамбове двух руководителей стройкомпаний суд отправил в колонию за мошенничество 0 Октябрьский районный суд города Тамбова вынес решение по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Тамбовкавпиталстрой» и ОАО «Жилстрой», обвинив их в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По информации от Генеральной прокуратуры РФ, обвиненным

Продолжаются работы по укреплению берега Цны в Тригуляе 0 Глава региона Максим Егоров осмотрел текущие работы по укреплению берега в поселке Тригуляй городского округа Тамбов на территории Иоанно-Предтеченского мужского монастыря на реке Цне. Протяженность участка составляет 144 метра.

Активы иностранной «АгроТерры» будут национализированы 0 Корпорация «АгроТерра» входит в список двадцати крупнейших сельскохозяйственных предприятий по земельному фонду. Основанная в 2008 году американской инвестиционной компанией NCH Capital Inc., принадлежащей американцу с украинскими корнями Джорджу Рору, «АгроТерра» управляет более чем 200 тысячами

Новые методы поддержки семей хотят ввести в Тамбовской области 0 Тамбовское областное правительство объявило о планах введения новых мер поддержки семей, что было оглашено на заседании коллегии регионального министерства соцзащиты и семейной политики.

С 10 апреля в домах в Тамбове начнут отключать отопление 0 Глава администрации города Тамбова Максим Косенков, подписал постановление об окончании отопительного сезона с 10 апреля и сообщил об этом в своем телеграм-канале. Теплоснабжающим организациям также поручено провести необходимые мероприятия по прекращению подачи теплоносителя.

Автобус задел детей возле школы в Тамбове 0 В прошлый четверг в Тамбове произошло страшное событие, о котором сообщили в региональном управлении ГИБДД. Водитель автобуса, предназначенного для перевозки пассажиров, сбил двух подростков: девочку в возрасте 9 лет и мальчика в возрасте 13 лет.

Три человека пострадали в ДТП в Тамбове 0 В воскресное утро 7 апреля в Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской столкнулись автомобили типа "буханка" и Lada Granta, как сообщает телеграм-канал "Полоса безопасности". Первый из автомобилей проехал на красный сигнал светофора. В

ФК «Спартак» из Тамбова стартовал в новом сезоне с поражения 0 7 апреля футбольная команда «Спартак» из Тамбова провела свой первый матч в турнире LEON Вторая лига Б. Под руководством нового главного тренера, Олега Смирнова, для которого это был дебютный матч в качестве главного тренера «красно-белых», команда уступила клубу «Космос» из Долгопрудного.

Руины деревянного объекта культурного наследия на улице Базарной продают за 1 рубль 0 Тамбовские власти выставили на торги ещё один объект культурного наследия. На этот раз за символическую цену в 1 рубль продают дом № 136/76, расположенный на углу улиц Базарная и Куйбышева. Заявки от желающих купить данное деревянное строение будут приниматься с 5 апреля по 3 мая. Однако

Липецкий подрядчик стал фигурантом уголовного дела 0 Компания ООО «СУ 1» из Липецка, в отношении бывшего директора которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации), участвует в качестве подрядчика в нескольких муниципальных контрактах в Тамбовской области. Недавно

«Почта России» начала реставрацию здания-памятника Тамбовского отделения 0 В центре Тамбова несколько отделений почтовой связи размещены в исторических зданиях, которые являются памятниками истории и культуры города. Одно из таких зданий, расположенное на пересечении улиц Советской и Коммунальной, уже давно нуждается в серьезном ремонте. Несмотря на его статус памятника

В конце апреля планируют открыть новую поликлинику на севере Тамбова 0 В последних числах апреля планируется открытие новой поликлиники в северной части Тамбова. Общая площадь семиэтажного здания превышает 30 тысяч квадратных метров. Адрес новой поликлиники: Тамбов, улица Запрудная, 59а.

В больнице Мичуринска прошли обыски по делу о взятках в рамках госзакупок 0 Уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (подкуп члена комиссии по осуществлению закупок) возбуждено в отношении сотрудницы больницы № 2 города Мичуринска на основе материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции

Экс-сотруднику технадзора области вынесен приговор по коррупционной статье 0 Бывший сотрудник департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

В Штабе поддержки прошла встреча с матерями участников СВО 0 Депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Андрей Колпаков предоставил медикаменты и упаковки сухого душа участникам специальной военной операции. Об этой необходимости гуманитарного груза Андрею Колпакову рассказали матери тамбовских бойцов в ходе личного приема.