Минимущество Тамбовской области подало в суд на Сбербанк из-за ипотеки на имущество «Первомайскхиммаша»

Вчера, 16:30
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск министерства имущественных отношений и госзаказа региона к ПАО «Сбербанк России». Ведомство требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на объект недвижимости. Как следует из материалов дела, спор связан с банкротством АО «Первомайскхиммаш». Предварительное заседание назначено на 19 ноября.

К процессу в качестве третьих лиц привлечены управление Росреестра по Тамбовской области, АО «Корпорация развития Тамбовской области» и само предприятие — АО «Первомайскхиммаш».

Завод «Первомайскхиммаш», зарегистрированный в 2002 году, специализируется на производстве металлических цистерн и резервуаров. До конца 2021 года его владельцем оставался комитет по управлению госимуществом Тамбовской области. В 2024 году предприятие показало выручку в 18 тыс. руб. при убытке 7,7 млн руб.

Несмотря на попытки найти инвестора — в частности, московскую компанию «Инжелайн», — в декабре прошлого года предприятие было признано банкротом по иску «Сбербанка». Бывший владелец завода Олег Малышев также прошёл процедуру банкротства как поручитель по кредитам.
В Тамбове началось заселение первого арендного дома для студентов Державинского университета

Вчера, 19:05
В Тамбове стартовало заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новый 17-этажный дом, один из этажей которого подземный, рассчитан примерно на 500 человек. В здании расположено

Минимущество Тамбовской области подало в суд на Сбербанк из-за ипотеки на имущество «Первомайскхиммаша»

Вчера, 16:30
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск министерства имущественных отношений и госзаказа региона к ПАО «Сбербанк России». Ведомство требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на объект недвижимости. Как следует из материалов дела, спор связан с банкротством АО

Плотина на Цне: ремонт сорван, подрядчики в судах, а река без безопасного гидросооружения

Вчера, 15:30
В Тамбове снова повис очередной строительный проект. Капремонт моста-плотины в районе Пригородного леса, начатый ещё в 2022 году, остановлен, контракты расторгнуты, подрядчики судятся с заказчиком, а на объекте не ведётся никаких работ. Изначально на замену щитов и укрепление плотины планировали

В Тамбове завершилось строительство парка отдыха «Ласки»

Вчера, 13:30
В Тамбове подходит к завершению благоустройство парка отдыха «Ласки» — одного из самых ожидаемых городских проектов последних лет. Работы по его созданию выполняла местная компания ООО «Азимут», которая в марте этого года выиграла торги, предложив цену почти 95 млн руб., снизив первоначальную

В Тамбове задержали мужчину, разрисовавшего объекты на Коммунальной и памятник Зое Космодемьянской

30 октября 2025
В Тамбове полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в порче арт-объектов на Тамбовском Арбате. Сообщение о надписях, появившихся на пешеходной зоне, поступило в полицию 28 октября от сотрудников городского управления благоустройства. Оперативная группа прибыла на место, опросила

В Тамбове директор дорожной компании подозревается в хищении более 200 млн рублей

30 октября 2025
Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин, отправленный под стражу 27 октября, стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве. По данным УФСБ России по Тамбовской области, при исполнении госконтракта на капитальный ремонт одной из региональных автодорог с июля 2021 по октябрь 2022 года

В Тамбовской области запретили приватизацию сельхозземель до 2050 года

30 октября 2025
Депутаты областной думы приняли закон о введении моратория на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. Запрет будет действовать до 2050 года. Законопроект предложил губернатор Евгений Первышов. По его словам, решение «обеспечит стабильный доход бюджета и условия для экономического

Дело «Махаона»: почти 20 млн рублей взыскано с осуждённого за мошенничество застройщика

30 октября 2025
История с долгостроем на Советской, 192А в Тамбове получила продолжение. Люберецкий городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры Тамбовской области к фактическому руководителю ООО «Махаон» Хасану Джавадову о взыскании 19,8 млн руб. в доход государства. Эти средства ранее были

Моршанские фигуристки завоевали пять призовых мест на соревнованиях в Пензенской области

29 октября 2025
Юные спортсменки отделения фигурного катания ДЮСШ города Моршанска блестяще выступили на соревнованиях в Кузнецке Пензенской области, привезя домой пять наград разного достоинства. Как сообщили в спортивной школе, моршанские фигуристки соревновались в нескольких возрастных и квалификационных

В Тамбовской областной Думе определяют, кому достанется мандат Сергея Мягких

29 октября 2025
Сегодня депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата седьмого созыва Сергея Мягких. Он был избран по партийному списку партии «Родина», и теперь его мандат перейдёт другому представителю этого политического объединения. Как пояснили в избирательной

База отдыха «Тихий угол» под Тамбовом вновь выставлена на продажу — теперь за 27 миллионов рублей

29 октября 2025
Бывшая ведомственная база отдыха «Тихий угол», расположенная в живописном Горельском лесхозе рядом с посёлком Гусева Поляна, снова ищет нового владельца. Как сообщили на площадках коммерческой недвижимости, объект выставлен на продажу за 27 млн рублей — почти вдвое дороже, чем год назад. Весной

Губернатору доложили о нарушениях «РКС-Тамбов»: реке Цне нанесён ущерб на сотни миллионов рублей

29 октября 2025
В Тамбове разгорается конфликт между Росприроднадзором и концессионером городских очистных сооружений — компанией «РКС-Тамбов». По данным надзорного ведомства, ущерб реке Цне превышает 400 млн рублей, и если предприятие не согласится компенсировать вред добровольно, последует судебное

Вандализм на тамбовском Арбате попал на камеры: полиция проводит проверку

28 октября 2025
В центре Тамбова зафиксирован очередной случай вандализма — неизвестный мужчина нанёс надписи на недавно установленные элементы благоустройства на улице Коммунальной (Арбат). Нарушителя запечатлели новые «умные» камеры наблюдения, установленные в рамках городского проекта по повышению безопасности.

В ТГУ имени Державина вручили награды преподавателям и сотрудникам университета

28 октября 2025
В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина состоялось заседание Учёного совета, на котором ректор Павел Моисеев вручил сотрудникам и преподавателям награды за вклад в развитие университета. Серебряной медалью Минюста России «За содействие» награждён руководитель юридической

Подполковник Рифат Измайлов встретился с мичуринскими школьниками и рассказал о службе в зоне СВО

28 октября 2025
Каждая эпоха рождает своих героев. Если для прошлых поколений примером мужества были участники Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, то сегодня героизм проявляют участники специальной военной операции. Ветеранские организации Мичуринска активно привлекают их к военно-патриотическому

Депутат Тамбовской облдумы Сергей Мягких добровольно сложил полномочия

28 октября 2025
На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы, которое состоится 29 октября, депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по труду и социальной политике Сергея Мягких. Как сообщает пресс-служба парламента, Мягких подал заявление об уходе по собственному

В России зарегистрировали региональный бренд «Тамбовский картофель»

27 октября 2025
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новое географическое указание — «Тамбовский картофель». Как отмечают в ведомстве, этот бренд отражает уникальные природные условия региона, давние традиции возделывания и высокое качество продукции, за которое

Тамбовская область получит из федерального бюджета 300 млн рублей на приобретение новых машин скорой помощи

27 октября 2025
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Тамбовской области субсидии в размере около 300 млн рублей из резервного фонда правительства. Средства предназначены для закупки автомобилей скорой медицинской помощи на условиях софинансирования. На выделенные деньги будет

Суд по делу строителя «народной плотины» продолжается: защита оспаривает расчёт ущерба

27 октября 2025
В Тамбове состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Александра Романова, строителя знаменитой «народной плотины» на реке Цна. Как сообщает «Вердикт», рассматривается эпизод, связанный с незаконной рубкой деревьев при строительстве временной перемычки для техники. Потерпевшую

Известная тамбовская швейная фабрика «Тамбовчанка» может быть признана банкротом

27 октября 2025
Одно из предприятий группы компаний «Тамбовчанка» — ЗАО «Тамбовчанка» — находится на грани банкротства. Как сообщает деловое издание «Вердикт», с соответствующим заявлением в суд намерен обратиться аудиторский консалтинговый центр «РиК». Поводом для иска стал долг за оказанные услуги. Ранее

Проект уваровских журналистов стал победителем всероссийского конкурса «Многоликая Россия»

26 октября 2025
Проект «Семьи разные — ценности одни» сетевого издания «Уваровская жизнь» признан лучшим в номинации «Цикл материалов в Интернет-СМИ» на XVI Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия», итоги которого подвели в Казани. Конкурс направлен на поддержку лучших инициатив в освещении
