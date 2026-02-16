|
Тамбовская область вышла на второе место в России по производству муки
Вчера, 19:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовская область по итогам 2025 года заняла второе место в стране и первое в Центральном федеральном округе по объёмам производства муки. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
По информации регионального министерства сельского хозяйства, в прошлом году в области произведено более 666 тыс. тонн муки, что на 4,5% превышает показатель 2024 года. Основную долю — 94,5% — составляет пшеничная мука. Ещё 5,5% приходятся на ржаную и продукцию из других зерновых культур.
Тамбовская мука активно поставляется за пределы региона и страны. Продукция местных предприятий экспортируется в Белоруссию, Таджикистан, Израиль, Туркменистан, Турцию, Монголию и Объединённые Арабские Эмираты.
Экспорт осуществляется в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», который входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Рост производства и расширение географии поставок, как отмечают в профильном ведомстве, позволяют укреплять позиции Тамбовской области на внутреннем и внешнем рынках.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.