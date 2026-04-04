Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

» » » В Моршанском лесхозе готовятся к пожароопасному сезону и высадят 800 тыс. сосен

В Моршанском лесхозе готовятся к пожароопасному сезону и высадят 800 тыс. сосен

Сегодня, 11:25
Комментариев: 0
Версия для печати
В Моршанском лесхозе с начала 2026 года усилили профилактику лесных пожаров, несмотря на то, что пожароопасный сезон официально ещё не объявлен. Специалисты уже установили противопожарные аншлаги, шлагбаумы и подготовили места отдыха для жителей.

Как рассказал директор лесхоза Владимир Лютиков, весенние работы начались именно с противопожарных мероприятий. «Весну мы начали с противопожарных мероприятий, которые у нас плавно перейдут в вопросы лесовосстановления. Сейчас переходим к такому мероприятию, как контролируемый отжиг: он запланирован на площади 50 гектаров», — отметил он.

Главная задача, по словам руководителя, — не допустить возгораний как в государственном лесном фонде, так и на прилегающих территориях.

Параллельно лесхоз готовится к масштабному лесовосстановлению. В этом году на площади около 127 гектаров высадят порядка 800 тыс. сеянцев сосны. Причём треть из них — с закрытой корневой системой. Для региона это новшество: такие саженцы лучше приживаются, быстрее растут и легче переносят засуху.

Одновременно предприятие продолжает обновлять технику и инфраструктуру. Только за первый квартал 2026 года инвестиции в основные средства превысили 15 млн рублей. Закуплены лесовоз, прицеп, самоходная пилорама и трелёвочное оборудование.

«Мы приобрели лесовоз стоимостью порядка 10 млн рублей — для доставки пиломатериалов потребителям, включая соседние регионы: Воронежскую и Волгоградскую области. Приобрели прицеп, новую ленточную самоходную пилораму “Байкал” и трелёвочное устройство. Так что модернизируемся!» — рассказал Владимир Лютиков.


В ближайшее время в лесхозе появится и новое производство — сушильная камера мощностью 50 кубометров. Проект реализуется по поручению главы региона Евгения Первышова. Как пояснил директор, это позволит выпускать пиломатериалы с заданной влажностью, что повысит их качество и стоимость.

«Мы планируем перерабатывать доску, закладывать её в камеру и получать пиломатериал нужной влажности. Это будет первая сушилка среди лесхозов области, и мы запустим её уже в этом году. К ней подключим котельную, работающую на опилках», — сообщил он.


Запуск производства намечен на сентябрь. По оценкам специалистов, после сушки древесина теряет до 50–60% естественной влажности, что значительно улучшает её характеристики.

Кроме того, в середине апреля лесхоз проведёт традиционную акцию «Сад памяти». К участию приглашают школьников, общественные организации и всех желающих. Каждое высаженное дерево станет символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Рейтинг статьи:
  
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области могут сделать выходной на Радоницу в рекомендательном порядке

Сегодня, 18:06
0
В Тамбовской области рассматривают возможность введения дополнительного выходного дня на Радоницу — 21 апреля 2026 года. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, работодателям в регионе рекомендуют дать сотрудникам выходной в этот

В Тамбовской области увеличили пособие на погребение

Сегодня, 17:05
0
В Тамбовской области повысили размер социального пособия на погребение. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты областной думы. Теперь выплата составит 9 678 рублей — это на 5,6% больше прежнего размера и соответствует федеральному уровню. Получить пособие смогут граждане,

Уроженец Моршанска, создатель «Циркона» Александр Леонов скончался на 75-м году жизни

Сегодня, 16:04
0
Тамбовская область потеряла одного из своих самых известных земляков. На 75-м году жизни скончался Александр Леонов — выдающийся инженер, генеральный конструктор НПО машиностроения и Герой Труда России. Он родился в 1950 году в Моршанске и прошёл путь от молодого инженера до одного из ключевых

Сегодня, 11:25
0
В соседнем регионе начали судить врачей по делу о приписках в медицине

Вчера, 14:02
0
В Липецке начался суд по резонансному делу, связанному с возможным завышением объёмов медицинской помощи. На скамье подсудимых — 16 медработников. По версии следствия, несколько лет назад в отчётности могли появиться данные о медицинских услугах, которые фактически не оказывались. Ущерб

Тамбовского педиатра наградили медалью Луки Крымского

Вчера, 10:20
0
Врач-педиатр из Тамбова Евгений Куприн удостоен государственной награды — медали Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Награда вручена за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в сложных условиях. Евгений Куприн

В Тамбове ввели график вывоза веток и растительных отходов весной

4 апреля 2026
0
В Тамбове утвердили порядок вывоза древесно-растительных отходов в весенний период. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков. Теперь для удобства жителей установлен порайонный график. Северную часть города будут обслуживать в понедельник, вторник и среду, центральную и южную — по

В Тамбове открылась выставка дореволюционных газет и журналов

4 апреля 2026
0
В фундаментальной библиотеке Державинского университета открылась выставка «Дореволюционная пресса Тамбовской губернии». Посетители могут увидеть подлинные газеты и журналы, изданные более ста лет назад — с 1880-х по 1910-е годы. На экспозиции представлены такие издания, как «Тамбовские губернские

В Тамбове профсоюзы подвели итоги работы и переизбрали председателя

3 апреля 2026
0
В Тамбове состоялась отчетно-выборная конференция областного объединения профсоюзов. Участники подвели итоги работы за последние пять лет и определили задачи на будущее. Председателем профобъединения вновь избран Геннадий Афанасов — он продолжит работу на этом посту еще один пятилетний срок.

Власти Тамбова представили инвестиционный профиль города и назвали его слабые стороны

3 апреля 2026
0
Администрация Тамбова опубликовала инвестиционный профиль города — документ, который должен помочь привлечь новых инвесторов. В нём собраны основные данные об экономике, свободных земельных участках, предприятиях и возможностях для бизнеса. При этом власти не только рассказали о преимуществах, но

Малый бизнес в Тамбовской области обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и сотни миллиардов оборота

3 апреля 2026
0
Малые предприятия Тамбовской области продолжают играть важную роль в экономике региона. По итогам 2025 года в этом секторе занято более 24 тысяч человек, а общий оборот составил свыше 151 млрд рублей, сообщает деловое издание «Вердикт». В среднем на одно предприятие приходится около 30

В Тамбовской области будут судить сотрудников «ДСУ-2» за обман водителей на 1,1 млн рублей

3 апреля 2026
0
В Тамбовской области в суд направлено уголовное дело в отношении пяти бывших сотрудников ЗАО «ДСУ-2». Их обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, обвиняемые работали в зонах весового контроля и обманывали водителей грузовиков. Они убеждали их платить деньги якобы за проезд или штрафы за

В Тамбовской области стало больше налогов, но меньше компаний и рабочих мест

2 апреля 2026
0
В Тамбовской области в 2025 году выросли налоговые поступления, однако одновременно сократилось число компаний и снизилась занятость в малом бизнесе. Такие данные приводит деловое издание «Вердикт». Больше всего выросли поступления по налогу на доходы физических лиц. В региональный бюджет они

Компания из Тамбовской области выплатила более 4 млн рублей за загрязнение почвы

2 апреля 2026
0
ООО «Кристалл», зарегистрированное в Тамбовской области, полностью возместило ущерб почвам в размере более 4,2 млн рублей. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Речь идет о нарушениях, выявленных ранее на производстве компании в Воронежской области. Там на площади свыше 6 тысяч квадратных метров

Суд оставил «Дормострой» в «чёрном списке» поставщиков из-за проблем с дорогами

2 апреля 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области отказался исключать ООО «Дормострой» из реестра недобросовестных поставщиков. Ранее компания попала туда из-за срыва крупного контракта на обслуживание дорог. Речь идёт о государственном контракте стоимостью более 172 млн рублей. Подрядчик должен был содержать

Апрельский график выплат детских пособий и пенсий в Тамбовской области

2 апреля 2026
0
3 апреля в Тамбовской области начинается выплата детских пособий за март. В этот день Отделение СФР по Тамбовской области отправит на банковские карты: - единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; - пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям. В этот же день, 3

Жителя Мичуринска будут судить за махинации с льготными проездными

1 апреля 2026
0
В Тамбовской области перед судом предстанет житель Мичуринска, которого обвиняют в мошенничестве при получении бюджетных выплат. По данным следствия, мужчина занимался пассажирскими перевозками и использовал социальные транспортные карты льготников для фиктивных поездок. На самом деле услуги при

Тамбовский бизнес сохраняет «сдержанный оптимизм» и готов развиваться

1 апреля 2026
0
Тамбовские предприниматели в целом позитивно оценивают перспективы развития, несмотря на рост затрат и сложные экономические условия. Об этом рассказал председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей Максим Жалнин по итогам съезда РСПП, прошедшего в Москве. По его словам, бизнес

Пять туристических объектов Тамбовской области получат поддержку на развитие

1 апреля 2026
0
В Тамбовской области выбрали проекты, которые получат государственную поддержку на развитие туризма. Из 13 заявок победителями стали пять. Субсидии получат база отдыха «Четыре сезона» в Тамбове, «Семейная дача» в Мичуринском округе, учебный центр «Спартак», санаторий «Лесная жемчужина» в Котовске

Моршанский пивзавод ушёл в убыток, несмотря на рост выручки

1 апреля 2026
0
ОАО «Завод пивоваренный «Моршанский» завершило 2025 год с убытком в 42,1 млн рублей. Годом ранее предприятие, напротив, показывало прибыль. При этом выручка завода выросла и превысила 920 млн рублей. Однако увеличение расходов на производство и обслуживание кредитов привело к ухудшению финансового

В Тамбовской области многодетным семьям вернут право на пособие после отказов

31 марта 2026
0
В Тамбовской области пересмотрят отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Изменения связаны с новыми поправками в законодательство, которые вступят в силу в мае. Теперь семьи с тремя и более детьми смогут получать
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, Шанина, юрий жирков

Показать все теги