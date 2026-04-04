В Моршанском лесхозе готовятся к пожароопасному сезону и высадят 800 тыс. сосен

«Мы приобрели лесовоз стоимостью порядка 10 млн рублей — для доставки пиломатериалов потребителям, включая соседние регионы: Воронежскую и Волгоградскую области. Приобрели прицеп, новую ленточную самоходную пилораму “Байкал” и трелёвочное устройство. Так что модернизируемся!» — рассказал Владимир Лютиков.

«Мы планируем перерабатывать доску, закладывать её в камеру и получать пиломатериал нужной влажности. Это будет первая сушилка среди лесхозов области, и мы запустим её уже в этом году. К ней подключим котельную, работающую на опилках», — сообщил он.

В Моршанском лесхозе с начала 2026 года усилили профилактику лесных пожаров, несмотря на то, что пожароопасный сезон официально ещё не объявлен. Специалисты уже установили противопожарные аншлаги, шлагбаумы и подготовили места отдыха для жителей.Как рассказал директор лесхоза Владимир Лютиков, весенние работы начались именно с противопожарных мероприятий. «Весну мы начали с противопожарных мероприятий, которые у нас плавно перейдут в вопросы лесовосстановления. Сейчас переходим к такому мероприятию, как контролируемый отжиг: он запланирован на площади 50 гектаров», — отметил он.Главная задача, по словам руководителя, — не допустить возгораний как в государственном лесном фонде, так и на прилегающих территориях.Параллельно лесхоз готовится к масштабному лесовосстановлению. В этом году на площади около 127 гектаров высадят порядка 800 тыс. сеянцев сосны. Причём треть из них — с закрытой корневой системой. Для региона это новшество: такие саженцы лучше приживаются, быстрее растут и легче переносят засуху.Одновременно предприятие продолжает обновлять технику и инфраструктуру. Только за первый квартал 2026 года инвестиции в основные средства превысили 15 млн рублей. Закуплены лесовоз, прицеп, самоходная пилорама и трелёвочное оборудование.В ближайшее время в лесхозе появится и новое производство — сушильная камера мощностью 50 кубометров. Проект реализуется по поручению главы региона Евгения Первышова. Как пояснил директор, это позволит выпускать пиломатериалы с заданной влажностью, что повысит их качество и стоимость.Запуск производства намечен на сентябрь. По оценкам специалистов, после сушки древесина теряет до 50–60% естественной влажности, что значительно улучшает её характеристики.Кроме того, в середине апреля лесхоз проведёт традиционную акцию «Сад памяти». К участию приглашают школьников, общественные организации и всех желающих. Каждое высаженное дерево станет символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.