В Воронинском заповеднике суслики ушли в зимнюю спячку
Сегодня, 14:28
Крапчатые суслики, обитающие в Воронинском заповеднике, залегли в спячку. Сон у этих грызунов длится около шести месяцев. В этом году первый суслик проснулся 12 марта, а всё лето животные радовали посетителей.
«Летний сезон был незабываемым благодаря пушистым непоседам. Настоящие звёзды заповедника позировали гостям, умиляли своей беготнёй, стойками «столбиком» и хрустом лакомств. Теперь пришло время заслуженного отдыха», — отметили сотрудники заповедника.
С 2023 года здесь реализуется федеральный проект по биоразнообразию «Крапчатый суслик — сохранение генофонда с правом на жизнь». В заповеднике для животных создают комфортные условия, выращивают их и готовят к выпуску в дикую природу.
Два года назад в Воронинский заповедник завезли целую колонию сусликов, а летом 2024 года подселили ещё несколько животных, отловленных на набережной Тамбова. Уже в мае этого года у колонии появилось первое потомство.
Фото: vk.com/voronazapoved
