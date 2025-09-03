|
Имущество семьи Юрьевых распродают: с молотка ушёл бывший ТД «Данилинский»
Сегодня, 18:02
Комментариев: 0
Имущество кредитного потребительского кооператива «Золотая Русь», признанного банкротом в 2021 году, продолжает уходить с торгов. Как стало известно, здание бывшего торгового дома «Данилинский» (г. Тамбов, ул. Базарная, 116а) реализовано за 23,6 млн рублей при начальной цене 24,3 млн.
По данным из открытых источников, победителем аукциона стал предприниматель из Таганрога Сергей Тронин, действовавший в интересах ИП Геворга Севояна из Гавриловского района Тамбовской области.
Ранее здание находилось в собственности Кирилла Юрьева — сына бывшего ректора ТГУ им. Державина Владислава Юрьева. В конце 2023 года оба были признаны банкротами. Часть их имущества, в том числе торговый дом, находилась в залоге у «Золотой Руси».
Как ранее отмечало издание «Вердикт», сейчас идёт и процедура банкротства компании «Вегетекс», принадлежавшей Кириллу Юрьеву. Среди выставленных на продажу активов — внедорожник Toyota Land Cruiser 200 (2012 г.в.) стоимостью 3,7 млн рублей, также заложенный в «Золотой Руси».
Кроме того, в собственности Юрьева-младшего числятся дом и участок в селе Эксталь, земля в селе Куксово, доля в квартире на ул. Пензенской в Тамбове и автомобиль Mercedes-Benz Maybach S500.
Фото: Яндекс Карты
