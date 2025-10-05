|
|
Администрация Тамбова передала региону два земельных участка у больницы и в Пригородном лесу
Администрация Тамбова безвозмездно передала в собственность Тамбовской области два земельных участка. Об этом сообщили в городской администрации.
Первый участок расположен на Интернациональном проезде, 16 — его площадь составляет 12,5 тыс. кв. м. На этой территории находится один из корпусов городской клинической больницы №4, которая ранее была передана в ведение регионального Минздрава. Кадастровая стоимость участка оценивается почти в 60 млн рублей.
Второй участок — площадью 27 тыс. кв. м — находится в Пригородном лесу на улице маршала Малиновского. Его кадастровая стоимость составляет 76,5 тыс. рублей. Целевое назначение территории пока не раскрывается.
Напомним, в прошлом месяце региональные власти, напротив, передали городу около 6 км новой канализационной сети стоимостью 236 млн рублей, а также три земельных участка площадью 4,75 га, на которых расположена школа №2, открывшаяся в 2023 году.
Фото: «Вердикт»
|
В Тамбов доставлено Знамя Победы — точная копия легендарного штурмового флага, который бойцы Красной армии водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года. Реликвия прибыла в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. С 4 по 9 октября Знамя будет выставлено
Октябрьский районный суд Тамбова постановил обратить в доход государства имущество, принадлежащее владельцам компании «Ланта», которая много лет остаётся одним из ведущих интернет-провайдеров региона. Как сообщили в пресс-службе суда, решение принято по иску заместителя Генерального прокурора
Прокуратура Тамбовской области завершила расследование уголовного дела о коррупции в железнодорожном колледже. Как сообщили в ведомстве, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших преподавателей и помощника машиниста. Следствие считает, что с сентября 2022 по июнь 2024 года
В Мордовском округе Тамбовской области продолжается развитие мелиорации. До конца года современные оросительные системы появятся ещё на полях шести сельхозпредприятий, сообщили в региональном минсельхозе. В конце сентября введена в эксплуатацию новая оросительная система на землях крестьянского
Рассказовская межрайонная прокуратура отреагировала на жалобу жителей села Верхнеспасское о ненадлежащем качестве питьевой воды. Проверка показала, что по муниципальному контракту стоимостью свыше 6 млн рублей здесь была построена и введена в эксплуатацию станция очистки воды. Однако уже в конце
С 19 по 30 ноября на сцене Тамбовского молодёжного театра состоится ежегодный фестиваль театральных коллективов со всей страны «Виват, Театр!» (16+). В этом году зрителей ждут постановки 22 театров из разных регионов России — от Москвы и Краснодара до Орла и Белгорода. В числе участников —
На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области губернатор Евгений Первышов сделал замечание своему заместителю Галине Шеманаевой, курирующей сферу здравоохранения и образования. Причиной стало невыполнение поручения Президента РФ Владимира Путина о выделении автомобилей скорой помощи
В Тамбове продолжаются работы по устранению дефектов дорожного покрытия на межквартальных проездах и подъездах к жилым домам. Как сообщили в администрации города, из запланированного объема уже выполнено около половины — 8,5 тыс. кв. м. В конце недели ремонтные бригады работали в посёлке Строитель.
Будущих выпускников школ приглашают на Единый День открытых дверей в колледжи и техникумы Тамбовской области. Мероприятие состоится в субботу, 18 октября, при содействии федерального проекта «Профессионалитет». Администрации учреждений среднего профессионального образования и педагогические
В Тамбове приступили к реставрации одного из старейших памятников архитектуры в городе — дома купца Крашенникова, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 25. Здание XIX века было продано по программе «Рубль за дом», а его новым собственником стало ООО «Возрождение». Компания уже представила
Утром 4 октября на 14-м километре трассы «Турмасово — Мичуринск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 123 «Круглое — Мичуринск». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали несколько
В Тамбове вечером 3 октября произошёл пожар в двухкомнатной квартире жилого дома на улице Бастионной. Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Тамбовской области. По данным ведомства, огонь полностью уничтожил кухню на площади около пяти квадратных метров. На место
Группа Russ завершила сделку по покупке компании «Инфо-Ю» — одного из старейших игроков рынка наружной рекламы в Тамбовской области. Как сообщает издание «Вердикт», все юридические формальности были завершены 3 октября. Новым владельцем «Инфо-Ю» стало ООО «РВБ», созданное в результате интеграции
Во всех 17 муниципалитетах Тамбовской области, где есть жилой фонд с централизованным отоплением, начался пуск тепла. Об этом сообщил заместитель главы региона Евгений Зименко. По его словам, самым проблемным муниципалитетом остаётся Котовск. Здесь тепло уже подано в школы, детские сады и
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Тамбове прошёл урок цифровой грамотности для людей старшего поколения, приуроченный ко Дню пожилых людей. Занятие организовано в рамках проекта «#ВГодах» при поддержке департамента цифрового развития Тамбовской области и федерального проекта
На 69-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни Борис Николаевич Эсаулов, долгое время возглавлявший управление государственной службы и организационной работы администрации Тамбовской области. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск АО «Московский завод „Сапфир“» к ПАО «Электроприбор». Сумма требований — 31,5 млн руб. Дело зарегистрировано в конце сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Как сообщает «Ъ-Черноземье», задолженность связана с договором, заключённым в
В областном правительстве обсудили меры по привлечению медицинских специалистов в Тамбовскую область. На встрече заместителя главы региона Галины Шеманаевой и ректора Рязанского государственного медицинского университета Романа Калинина было принято решение увеличить количество целевых бюджетных
С 1 октября в Тамбовской области выросла региональная часть единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны. Теперь её размер составляет 2,6 млн руб. вместо прежних 1,1 млн. Соответствующее решение приняла областная Дума, сообщили в пресс-службе правительства региона. В общей сложности
Учитель истории и обществознания школы № 30 города Тамбова Рашид Надиров вошёл в топ-6 лучших педагогов страны по итогам конкурса «Учитель года-2025». Имена победителей и призёров объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом форуме. В конкурсе участвовали 89