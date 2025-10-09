|
В Тамбове открылся электронный читальный зал Государственного архива
Вчера, 12:22
Комментариев: 0
Государственный архив Тамбовской области (ГАТО) объявил о запуске электронного читального зала (ЭЧЗ) — нового сервиса, который позволит исследователям и всем заинтересованным гражданам дистанционно получать доступ к цифровым копиям архивных документов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
ЭЧЗ создан на базе единой архивной информационной системы и стал частью процесса модернизации архивного дела в регионе. Теперь пользователи смогут изучать материалы онлайн, без необходимости личного визита в архив.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в системе и оформить абонементный доступ на выбранный срок. Оплата производится по квитанции или с помощью QR-кода. В будущем планируется внедрение онлайн-оплаты и возможность оформления «экспресс-заказа» на изготовление копий документов, уже размещённых в ЭЧЗ.
Оцифровка архивных фондов ведётся в плановом порядке — в первую очередь переводятся в цифровой формат наиболее ценные и ветхие документы. Первыми для пользователей будут доступны ревизские сказки из фонда №12 «Тамбовская казённая палата».
«Создание электронного читального зала значительно расширяет возможности для исследователей и краеведов. Теперь можно работать с архивными материалами, не выходя из дома, что особенно важно в современных условиях», — отметили в ГАТО.
Проект направлен на повышение доступности архивных данных и сохранность подлинников, а также на развитие цифровых сервисов в сфере историко-документального наследия региона.
