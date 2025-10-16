В администрации Тамбова поручили взять под контроль восстановление территорий после ремонтных работ и подготовку города к зиме Комментариев: 0



По словам градоначальника, каждый участок, где проводились ремонтные работы, должен быть включён в график восстановления, а все раскопанные места — находиться на особом контроле.



— Главное — наличие графика от каждого ресурсника и его соблюдение. Не должно быть так, что котлован месяц стоит открытым в людном месте. Все ямы должны быть на учёте и устраняться оперативно, — подчеркнул глава администрации.



По информации городской администрации, в западной части Тамбова частично не развоздушены 17 домов, где продолжаются работы. Полностью не развоздушены два дома — по адресам: ул. Покровская, 2 и Рубежный проезд, 16. В этих домах специалисты уже приступили к устранению неполадок.



В центральной части города тепло подано во все 508 многоквартирных домов, однако в 11 домах ещё завершаются работы по регулировке отопления и устранению завоздушивания стояков.



Кроме того, Максим Косенков напомнил о необходимости заранее подготовиться к зимним погодным условиям:



— С учётом понижения температуры и возможного снега прошу управляющие компании проверить наличие запасов пескосоляной смеси, песка и соли. Когда начнутся морозы и гололёд, входные группы и выходы из зданий должны обрабатываться оперативно. Других вариантов у нас нет, — отметил он.



По данным администрации, все профильные службы Тамбова переведены в режим повышенной готовности, а контроль за восстановлением территорий и отопительным сезоном осуществляется ежедневно.

