Тамбовчан ждут новые остановки «городского поезда»
Вчера, 10:15
Тамбов становится удобнее для жителей — в городе строятся сразу три новые остановки для «городского поезда». Уже начались работы по возведению платформы «8 километр» в посёлке Строитель. В скором времени такие же современные остановки появятся near улиц Балашовская и Южная, а также в микрорайоне Ласки.
Как сообщили в облправительстве, новые платформы откроют для пассажиров уже до конца этого года. Заместитель министра автомобильных дорог и транспорта региона Екатерина Юдина отметила: «После этого новые платформы включат в график движения поездов, что улучшит транспортную доступность для жителей».
Это особенно актуально, ведь пригородные поезда пользуются у тамбовчан стабильно высоким спросом. Только за девять месяцев этого года ими воспользовались более 175,3 тыс. человек. Самым популярным стал маршрут Тамбов – Котовск – Тамбов — его пассажирами стали 51,5 тыс. человек, что на 5,3% больше, чем годом ранее. А с момента его запуска в августе 2022 года на нём было перевезено 1,8 млн пассажиров.
Фото: Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области
