Проект уваровских журналистов стал победителем всероссийского конкурса «Многоликая Россия»
26 октября 2025
Проект «Семьи разные — ценности одни» сетевого издания «Уваровская жизнь» признан лучшим в номинации «Цикл материалов в Интернет-СМИ» на XVI Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия», итоги которого подвели в Казани.
Конкурс направлен на поддержку лучших инициатив в освещении культурно-этнического многообразия народов страны. В этом году в нём приняли участие представители СМИ из 55 регионов России, на суд жюри поступило 1249 заявок.
Проект уваровских журналистов рассказывает о жителях Тамбовской области разных национальностей, их традициях, семейных ценностях и судьбах. Цикл материалов публикуется на сайте издания с 2024 года и уже стал узнаваемым среди читателей.
— Мы благодарны экспертному совету за столь высокую оценку нашего труда. Нам важно было показать, что, какой бы национальности ни был человек, он хочет одного — чтобы рядом были близкие, чтобы дети росли в любви и уважении к своим корням, — отметила главный редактор газеты «Уваровская жизнь» Елена Иващенко.
Ранее редакция «Уваровской жизни» с этим же проектом вошла в десятку лучших газет страны, став победителем всероссийского конкурса «10 лучших газет России 2024», организованного Союзом журналистов России и журналом «Журналистика и медиарынок».
Поздравляем коллег с победой в конкурсе!
