В Тамбове завершилось строительство парка отдыха «Ласки»
Вчера, 13:30
В Тамбове подходит к завершению благоустройство парка отдыха «Ласки» — одного из самых ожидаемых городских проектов последних лет. Работы по его созданию выполняла местная компания ООО «Азимут», которая в марте этого года выиграла торги, предложив цену почти 95 млн руб., снизив первоначальную стоимость контракта почти на 13 млн.
Парк был выбран для благоустройства по итогам онлайн-голосования жителей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его площадь составляет 5,2 га. Как сообщили в администрации Тамбова, при проведении работ удалось сохранить все существующие зелёные насаждения, а также высадить дополнительно около 100 деревьев. В следующем сезоне здесь планируют обустроить зону фуд-корта и туалеты.
По проекту на территории парка появились ступенчатый спуск, 50 опор освещения, световая мачта, прогулочные дорожки, лавочки, смотровая площадка, детская зона и скейтпарк. Последний уже успел стать предметом внимания не только подростков, но и вандалов — в августе этого года неизвестные исписали бетонные стены площадки. Тогда глава администрации города сообщил, что полиция совместно с городскими службами установила личности нарушителей.
Теперь обновлённый парк готов принять первых посетителей и стать новой точкой притяжения для жителей микрорайона и всего города.
