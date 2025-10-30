В Тамбове началось заселение первого арендного дома для студентов Державинского университета 0 В Тамбове стартовало заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новый 17-этажный дом, один из этажей которого подземный, рассчитан примерно на 500 человек. В здании расположено

Минимущество Тамбовской области подало в суд на Сбербанк из-за ипотеки на имущество «Первомайскхиммаша» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск министерства имущественных отношений и госзаказа региона к ПАО «Сбербанк России». Ведомство требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на объект недвижимости. Как следует из материалов дела, спор связан с банкротством АО

Плотина на Цне: ремонт сорван, подрядчики в судах, а река без безопасного гидросооружения 0 В Тамбове снова повис очередной строительный проект. Капремонт моста-плотины в районе Пригородного леса, начатый ещё в 2022 году, остановлен, контракты расторгнуты, подрядчики судятся с заказчиком, а на объекте не ведётся никаких работ. Изначально на замену щитов и укрепление плотины планировали

В Тамбове завершилось строительство парка отдыха «Ласки» 0 В Тамбове подходит к завершению благоустройство парка отдыха «Ласки» — одного из самых ожидаемых городских проектов последних лет. Работы по его созданию выполняла местная компания ООО «Азимут», которая в марте этого года выиграла торги, предложив цену почти 95 млн руб., снизив первоначальную

В Тамбове задержали мужчину, разрисовавшего объекты на Коммунальной и памятник Зое Космодемьянской 0 В Тамбове полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в порче арт-объектов на Тамбовском Арбате. Сообщение о надписях, появившихся на пешеходной зоне, поступило в полицию 28 октября от сотрудников городского управления благоустройства. Оперативная группа прибыла на место, опросила

В Тамбове директор дорожной компании подозревается в хищении более 200 млн рублей 0 Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин, отправленный под стражу 27 октября, стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве. По данным УФСБ России по Тамбовской области, при исполнении госконтракта на капитальный ремонт одной из региональных автодорог с июля 2021 по октябрь 2022 года

В Тамбовской области запретили приватизацию сельхозземель до 2050 года 0 Депутаты областной думы приняли закон о введении моратория на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. Запрет будет действовать до 2050 года. Законопроект предложил губернатор Евгений Первышов. По его словам, решение «обеспечит стабильный доход бюджета и условия для экономического

Дело «Махаона»: почти 20 млн рублей взыскано с осуждённого за мошенничество застройщика 0 История с долгостроем на Советской, 192А в Тамбове получила продолжение. Люберецкий городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры Тамбовской области к фактическому руководителю ООО «Махаон» Хасану Джавадову о взыскании 19,8 млн руб. в доход государства. Эти средства ранее были

Моршанские фигуристки завоевали пять призовых мест на соревнованиях в Пензенской области 0 Юные спортсменки отделения фигурного катания ДЮСШ города Моршанска блестяще выступили на соревнованиях в Кузнецке Пензенской области, привезя домой пять наград разного достоинства. Как сообщили в спортивной школе, моршанские фигуристки соревновались в нескольких возрастных и квалификационных

В Тамбовской областной Думе определяют, кому достанется мандат Сергея Мягких 0 Сегодня депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата седьмого созыва Сергея Мягких. Он был избран по партийному списку партии «Родина», и теперь его мандат перейдёт другому представителю этого политического объединения. Как пояснили в избирательной

База отдыха «Тихий угол» под Тамбовом вновь выставлена на продажу — теперь за 27 миллионов рублей 0 Бывшая ведомственная база отдыха «Тихий угол», расположенная в живописном Горельском лесхозе рядом с посёлком Гусева Поляна, снова ищет нового владельца. Как сообщили на площадках коммерческой недвижимости, объект выставлен на продажу за 27 млн рублей — почти вдвое дороже, чем год назад. Весной

Губернатору доложили о нарушениях «РКС-Тамбов»: реке Цне нанесён ущерб на сотни миллионов рублей 0 В Тамбове разгорается конфликт между Росприроднадзором и концессионером городских очистных сооружений — компанией «РКС-Тамбов». По данным надзорного ведомства, ущерб реке Цне превышает 400 млн рублей, и если предприятие не согласится компенсировать вред добровольно, последует судебное

Вандализм на тамбовском Арбате попал на камеры: полиция проводит проверку 0 В центре Тамбова зафиксирован очередной случай вандализма — неизвестный мужчина нанёс надписи на недавно установленные элементы благоустройства на улице Коммунальной (Арбат). Нарушителя запечатлели новые «умные» камеры наблюдения, установленные в рамках городского проекта по повышению безопасности.

В ТГУ имени Державина вручили награды преподавателям и сотрудникам университета 0 В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина состоялось заседание Учёного совета, на котором ректор Павел Моисеев вручил сотрудникам и преподавателям награды за вклад в развитие университета. Серебряной медалью Минюста России «За содействие» награждён руководитель юридической

Подполковник Рифат Измайлов встретился с мичуринскими школьниками и рассказал о службе в зоне СВО 0 Каждая эпоха рождает своих героев. Если для прошлых поколений примером мужества были участники Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, то сегодня героизм проявляют участники специальной военной операции. Ветеранские организации Мичуринска активно привлекают их к военно-патриотическому

Депутат Тамбовской облдумы Сергей Мягких добровольно сложил полномочия 0 На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы, которое состоится 29 октября, депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по труду и социальной политике Сергея Мягких. Как сообщает пресс-служба парламента, Мягких подал заявление об уходе по собственному

В России зарегистрировали региональный бренд «Тамбовский картофель» 0 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новое географическое указание — «Тамбовский картофель». Как отмечают в ведомстве, этот бренд отражает уникальные природные условия региона, давние традиции возделывания и высокое качество продукции, за которое

Тамбовская область получит из федерального бюджета 300 млн рублей на приобретение новых машин скорой помощи 0 Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Тамбовской области субсидии в размере около 300 млн рублей из резервного фонда правительства. Средства предназначены для закупки автомобилей скорой медицинской помощи на условиях софинансирования. На выделенные деньги будет

Суд по делу строителя «народной плотины» продолжается: защита оспаривает расчёт ущерба 0 В Тамбове состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Александра Романова, строителя знаменитой «народной плотины» на реке Цна. Как сообщает «Вердикт», рассматривается эпизод, связанный с незаконной рубкой деревьев при строительстве временной перемычки для техники. Потерпевшую

Известная тамбовская швейная фабрика «Тамбовчанка» может быть признана банкротом 0 Одно из предприятий группы компаний «Тамбовчанка» — ЗАО «Тамбовчанка» — находится на грани банкротства. Как сообщает деловое издание «Вердикт», с соответствующим заявлением в суд намерен обратиться аудиторский консалтинговый центр «РиК». Поводом для иска стал долг за оказанные услуги. Ранее