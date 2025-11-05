Тамбов-информ - новости Тамбова и области

На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

В Тамбовской области развивают сеть заправок для газового и электрического транспорта

В Тамбовской области развивают сеть заправок для газового и электрического транспорта

Вчера, 18:22
В Тамбовской области продолжается реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие экологичного транспорта и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Как сообщили в областном правительстве, одним из приоритетных направлений остаётся расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

До конца текущего года в Тамбове по улице Магистральной, 43 планируется запустить новую станцию для заправки транспорта сжатым природным газом. В настоящее время совместно с муниципалитетами ведётся работа по подбору земельных участков под строительство дополнительных АГНКС.

Сегодня в регионе действуют три станции общего пользования и один ведомственный заправочный пункт, что уже позволило увеличить количество личного и коммерческого транспорта, работающего на метане. В областном центре 105 газовых автобусов ежедневно обслуживают городские маршруты. До конца 2025 года их парк пополнится ещё тремя машинами — благодаря получению инфраструктурного бюджетного кредита.

Параллельно развивается и сеть зарядных станций для электромобилей. Сейчас в области зарегистрировано более 100 электрокаров, а также функционирует пять зарядных станций, тогда как ещё год назад их было только две. В 2025 году новые станции появились в Рассказово и Мичуринске, а ещё три — в Моршанском, Тамбовском и Мичуринском округах — находятся на стадии монтажа.

Регион участвует в федеральных программах поддержки, которые предусматривают субсидирование затрат на переоборудование транспорта под альтернативное топливо. Власти рассчитывают, что развитие «зелёной» транспортной инфраструктуры не только улучшит экологическую ситуацию, но и повысит качество жизни жителей области.
Евгений Первышов рассказал о стратегии развития региона и проблемах концессий на пресс-конференции

Вчера, 18:02
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ. Как сообщает деловое издание «Вердикт», среди участников был и главный редактор издания Алексей Толмачёв, который задал вопрос о стратегии

В Тамбовской области представили нового прокурора региона

Вчера, 12:02
0
В Тамбове состоялось официальное представление нового прокурора Тамбовской области. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв представил коллективу регионального ведомства старшего советника юстиции Андрея Кулагина. В мероприятии приняли участие глава Тамбовской области Евгений

Тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко номинирован на гастрономическую премию «Терки»

Вчера, 09:02
0
Известный тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко стал номинантом престижной региональной премии «Терки», которая ежегодно присуждается за вклад и достижения в сфере гастрономии Центрально-Черноземного региона. За плечами Андрея Рыбальченко — 21 год профессионального опыта, членство в Национальной

Тамбовчанка Кристина Урусова завоевала серебро Кубка мира по киокусинкай

5 ноября 2025
0
Спортсменка из Тамбова Кристина Урусова стала серебряным призёром Кубка мира по киокусинкай, который проходил в Казани. В престижных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных стран мира. Как сообщили в региональном министерстве спорта, Кристина Урусова выступала в составе

Мичуринский аграрный университет продолжает распродажу имущества: на торги выставлен комплекс за 28,8 млн рублей

5 ноября 2025
0
В Мичуринске на электронные торги выставлен имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) с начальной ценой 28,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ. Лот включает земельный участок площадью 1,17 га и здания общей площадью 8,8 тыс. кв.

Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова

5 ноября 2025
0
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова и оставил в силе решение Басманного районного суда, продлившего срок его ареста до 23 декабря 2025 года. Таким образом, бывший губернатор продолжит находиться в следственном изоляторе как

Аэропорт «Тамбов» перешёл на осенне-зимнее расписание

5 ноября 2025
0
Аэропорт «Тамбов» начал работу по осенне-зимнему расписанию, которое будет действовать до 28 марта 2026 года включительно. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в этот период сохранены регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Полёты в московский аэропорт Внуково выполняются пять раз в

В Тамбове в День народного единства прошла встреча руководства области с представителями национальных и религиозных общин региона

4 ноября 2025
0
В День народного единства в Тамбове состоялась встреча губернатора Евгения Первышова с представителями различных национальностей и вероисповеданий, проживающих в регионе. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ Тамара Фролова, председатель областной Думы Евгений Матушкин и

В Тамбове прошёл IV Фестиваль единоборств, посвящённый Дню народного единства и поддержке участников СВО

4 ноября 2025
0
В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 4 ноября состоялся IV Фестиваль единоборств, приуроченный ко Дню народного единства и Дню воинской славы России. Мероприятие также было посвящено поддержке участников специальной военной операции. В открытии фестиваля принял участие глава региона Евгений

В Староюрьевском округе молодой фермер собрал первый урожай картофеля благодаря программе «Агростартап»

4 ноября 2025
0
В Староюрьевском округе начинающий фермер Роман Коростелёв собрал первый урожай картофеля, положив начало развитию собственного хозяйства. Об этом сообщает газета «Староюрьевская звезда». В начале года Роман стал победителем конкурсного отбора региональной программы поддержки начинающих аграриев

В сёлах Новосельцево и Дубровка построят новые фельдшерско-акушерские пункты

4 ноября 2025
0
Жителей сёл Новосельцево и Дубровка Тамбовской области ожидает важное обновление в сфере здравоохранения — к осени 2026 года здесь появятся современные фельдшерско-акушерские пункты. Новые медучреждения станут частью структуры Тамбовской центральной районной больницы. Как сообщили в региональном

В Тамбове стартовал второй этап кадровой программы «Герои Тамбовщины» для участников СВО

3 ноября 2025
0
В Тамбовском государственном техническом университете состоялось открытие второго образовательного модуля региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», предназначенной для участников специальной военной операции. Новый этап обучения посвящён направлению «Экономика и финансы». Как сообщили

В Тамбове планируют построить новый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса

3 ноября 2025
0
В Тамбовской области планируется создание нового индустриального парка промышленного назначения под названием «Тамбов». Он будет ориентирован на размещение предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере производства, сообщили в Корпорации развития региона. В отличие от действующего

В Челнавское водохранилище выпустили более пяти тысяч мальков сазана

3 ноября 2025
0
В Челнавском водохранилище Тамбовской области рядом с посёлком Заря состоялся выпуск молоди сазана. Как сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, в водоём выпущено свыше 5 тыс. особей навеской около 20 граммов каждая. Мероприятие прошло при участии территориального отдела

Вандал с «Арбата» отбывает 15 суток: полиция проверяет его причастность к порче памятника Зое Космодемьянской

2 ноября 2025
0
В Тамбове полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении надписей на арт-объекты пешеходной зоны в центре города, известной как Тамбовский Арбат. Его личность удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения и оперативной информации. Задержанного доставили в отдел

В Тамбове обсудили стратегию развития региона до 2036 года

2 ноября 2025
0
В «Стромов-центре» Державинского университета прошла стратегическая сессия — один из ключевых этапов подготовки новой Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2036 года. В мероприятии приняли участие представители власти, муниципалитетов, вузов, бизнеса и общественных

Суд оставил в силе штраф предпринимателю за поставку фальсифицированного масла в детсад и больницу

1 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность штрафа в размере 20 тыс. руб., наложенного на индивидуального предпринимателя Виталия Мордасова. Россельхознадзор привлек его к ответственности за поставку фальсифицированного сливочного масла в детский сад и районную больницу. Проверка в

С бывших владельцев ДК «Авангард» в Мичуринске взыскали по 2 млн рублей

1 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск администрации Мичуринска к бывшим руководителям ООО «Авангард» Олегу Утешеву и Виктору Местюкову. Суд взыскал с них в пользу муниципалитета по 2 млн руб. задолженности, а также около 90 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета. Решение

В Тамбове началось заселение первого арендного дома для студентов Державинского университета

31 октября 2025
0
В Тамбове стартовало заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новый 17-этажный дом, один из этажей которого подземный, рассчитан примерно на 500 человек. В здании расположено

Минимущество Тамбовской области подало в суд на Сбербанк из-за ипотеки на имущество «Первомайскхиммаша»

31 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск министерства имущественных отношений и госзаказа региона к ПАО «Сбербанк России». Ведомство требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на объект недвижимости. Как следует из материалов дела, спор связан с банкротством АО
