В Тамбовской области развивают сеть заправок для газового и электрического транспорта

До конца текущего года в Тамбове по улице Магистральной, 43 планируется запустить новую станцию для заправки транспорта сжатым природным газом. В настоящее время совместно с муниципалитетами ведётся работа по подбору земельных участков под строительство дополнительных АГНКС.



Сегодня в регионе действуют три станции общего пользования и один ведомственный заправочный пункт, что уже позволило увеличить количество личного и коммерческого транспорта, работающего на метане. В областном центре 105 газовых автобусов ежедневно обслуживают городские маршруты. До конца 2025 года их парк пополнится ещё тремя машинами — благодаря получению инфраструктурного бюджетного кредита.



Параллельно развивается и сеть зарядных станций для электромобилей. Сейчас в области зарегистрировано более 100 электрокаров, а также функционирует пять зарядных станций, тогда как ещё год назад их было только две. В 2025 году новые станции появились в Рассказово и Мичуринске, а ещё три — в Моршанском, Тамбовском и Мичуринском округах — находятся на стадии монтажа.



Регион участвует в федеральных программах поддержки, которые предусматривают субсидирование затрат на переоборудование транспорта под альтернативное топливо. Власти рассчитывают, что развитие «зелёной» транспортной инфраструктуры не только улучшит экологическую ситуацию, но и повысит качество жизни жителей области. В Тамбовской области продолжается реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие экологичного транспорта и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Как сообщили в областном правительстве, одним из приоритетных направлений остаётся расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).




