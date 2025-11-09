В Тамбове предлагают установить памятник уличному музыканту Юрию Егиазарову, погибшему в зоне СВО Комментариев: 0



Юрий Егиазаров подписал контракт в сентябре 2023 года. В последний раз он выходил на связь с родственниками в марте 2024-го. Недавно стало известно, что его останки опознали по результатам генетической экспертизы в Ростове-на-Дону, и тело вскоре будет доставлено в Тамбов.



Ранее появлялась противоречивая информация о его судьбе — родственники надеялись, что он жив. Теперь, когда факт гибели подтвердился, в городе началось обсуждение способов почтить память музыканта.



С инициативой установки памятника выступил общественный деятель Фёдор Фирсов, отметивший, что Егиазарова «в Тамбове знали все».



«Многие загорелись этой идеей — уже есть эскиз памятника Юре с собачкой, колонкой и микрофоном. Я поговорил со скульптором Виктором Остриковым, который заинтересовался проектом. Хотелось бы установить памятник на Тамбовском Арбате. Он стал бы символом уличного искусства и точкой притяжения для горожан и туристов», — приводит слова активиста издание «Блокнот Тамбов».



По словам Фирсова, подготовка документов уже началась. Средства на памятник планируется собрать с помощью благотворительных концертов и пожертвований горожан.



Если идею с памятником не удастся согласовать, активисты предложат альтернативу — создать мурал с изображением музыканта на одной из стен улицы Коммунальной. Владельцы дома, по словам Фирсова, уже дали согласие.



Напомним, Фёдор Фирсов ранее стал инициатором создания мурала в честь изобретателя Петра Можарова. Графическое изображение появилось на улице Коммунальной в 2024 году и стало популярным городским арт-объектом. Тамбовские активисты выступили с инициативой увековечить память уличного певца Юрия Егиазарова, хорошо известного жителям города своими выступлениями на Арбате и в центре Тамбова. По последним данным, музыкант погиб в зоне специальной военной операции.Юрий Егиазаров подписал контракт в сентябре 2023 года. В последний раз он выходил на связь с родственниками в марте 2024-го. Недавно стало известно, что его останки опознали по результатам генетической экспертизы в Ростове-на-Дону, и тело вскоре будет доставлено в Тамбов.Ранее появлялась противоречивая информация о его судьбе — родственники надеялись, что он жив. Теперь, когда факт гибели подтвердился, в городе началось обсуждение способов почтить память музыканта.С инициативой установки памятника выступил общественный деятель Фёдор Фирсов, отметивший, что Егиазарова «в Тамбове знали все».«Многие загорелись этой идеей — уже есть эскиз памятника Юре с собачкой, колонкой и микрофоном. Я поговорил со скульптором Виктором Остриковым, который заинтересовался проектом. Хотелось бы установить памятник на Тамбовском Арбате. Он стал бы символом уличного искусства и точкой притяжения для горожан и туристов», — приводит слова активиста издание «Блокнот Тамбов».По словам Фирсова, подготовка документов уже началась. Средства на памятник планируется собрать с помощью благотворительных концертов и пожертвований горожан.Если идею с памятником не удастся согласовать, активисты предложат альтернативу — создать мурал с изображением музыканта на одной из стен улицы Коммунальной. Владельцы дома, по словам Фирсова, уже дали согласие.Напомним, Фёдор Фирсов ранее стал инициатором создания мурала в честь изобретателя Петра Можарова. Графическое изображение появилось на улице Коммунальной в 2024 году и стало популярным городским арт-объектом.



