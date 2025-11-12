|
В Тамбове заявили о повышении безопасности на дорогах, но водители сомневаются
Вчера, 20:10
В Тамбове подвели первые итоги изменений в организации дорожного движения, которые были введены в августе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения утверждает, что корректировки дали эффект: по данным Госавтоинспекции, число аварий на ряде участков уменьшилось.
Речь идёт о нескольких изменениях — запрете левых поворотов на улице Советской и бульваре Энтузиастов, ограничении скорости на Рассказовском шоссе, а также корректировке схемы на перекрёстке Карла Маркса и Пролетарской.
«Положительные результаты уже есть, и мы продолжаем работу в этом направлении», — сообщили в комиссии.
Однако ситуация с перекрёстком Пролетарской и Карла Маркса вызывает вопросы у водителей. После изменений здесь произошло как минимум шесть ДТП. Последнее — серьёзное: бензовоз протаранил легковушку, в которой ехала семья из трёх человек. Женщина и ребёнок были госпитализированы. Водители также жалуются, что часть разметки просто закрасили, и манёвр левого поворота многие продолжают совершать по привычке.
Тем временем комиссия поддержала несколько инициатив жителей частного сектора и дворов о необходимости установки «лежачих полицейских». Также расширят список улиц, где запретят стоянку большегрузов: соответствующие знаки появятся на участках Магистральной, Запрудной и Пролетарской.
