|
Апелляция вернула в силу предписание Роспотребнадзора к «Магниту» о санитарной одежде
Вчера, 11:06
Комментариев: 0
Версия для печати
История с проверкой магазинов «Магнит» в Тамбовской области получила новый оборот: 19-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным предписание регионального Роспотребнадзора, обязавшее АО «Тандер» обеспечить сотрудников санитарной одеждой.
Поводом к спору стала плановая проверка, которую ведомство провело в августе−октябре 2024 года. Инспекторы выяснили, что персонал работает в домашней одежде — брюках, юбках, майках — а санитарные жилеты хранятся вместе с личными вещами. Такое соседство санитарным нормам, мягко говоря, не соответствует. Предписание обязало ритейлера до 1 сентября 2025 года обеспечить работников полноценной санитарной одеждой.
Компания попыталась оспорить документ, утверждая, что в нём нет чёткого указания количества и состава необходимых комплектов, а значит, выполнить его невозможно. Арбитражный суд Тамбовской области эту логику поддержал, но апелляционная коллегия расставила акценты иначе.
Суд указал, что определять объём и набор спецодежды должен работодатель, а один лишь жилет никакой защиты пищевой продукции не обеспечивает. «Предписание исполнимо, поскольку общество как работодатель обязано обеспечить работников санитарной одеждой в соответствии с характером их обязанностей», — говорится в постановлении.
Апелляция напомнила и о типовых инструкциях по охране труда, утверждённых Роскомторгом: нормы выдачи санитарной одежды в торговле прописаны давно, и спорить с ними поздно и бесполезно. Теперь «Тандеру» предстоит исполнить предписание в полном объёме.
фото: ПАО «Магнит»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.