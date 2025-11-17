Делегация Тамбовской области принимает участие в международном форуме «Транспортная неделя-2025» в Москве 0 В Москве открылся XIX международный форум «Транспортная неделя-2025», в работе которого участвует делегация Тамбовской области во главе с губернатором Евгением Первышовым. Мероприятие, организованное Минтрансом России, собрало более 4,5 тыс. участников — представителей федеральных и региональных

За опоздание тамбовских автобусов с поставщика требуют 9 миллионов 0 Городские власти Тамбова через суд требуют взыскать более 9 миллионов рублей с компании-поставщика новых автобусов, которые с большим опозданием вышли на маршруты областного центра. Иск к владимирскому ООО «Волгабас Групп» уже поступил в Арбитражный суд области. Напомним, контракт на поставку 12

Тамбовский агрохолдинг объединяется после убыточного года на фоне земельных споров 0 Крупный тамбовский агробизнес, связанный с предпринимателем Александром Оразлиевым, начинает масштабную реорганизацию. Компания «Агро Виста Тамбов» поглощает две другие структуры — «Агро Эдванс» и «Тамбовагропромхолдинг». Все они, по данным реестров, «прописаны» в одном кабинете на ул. Карла Маркса

Судьбу «Прачечной» в усадьбе Асеева решит арбитраж: город требует снести надстройку 0 Знаковый для Тамбова объект — здание бывшей прачечной в исторической усадьбе фабриканта Асеева — стал предметом судебного разбирательства. Городская администрация подала иск в Арбитражный суд с требованием снести самовольную надстройку на здании по адресу: ул. Набережная/Гоголя, д. 22/1, где сейчас

Дело о гибели рыбы в Рогатом пруду: суд допрашивает свидетелей, эксперт утверждает — рыба погибла полностью 0 В Арбитражном суде Тамбовской области прошло одно из самых показательных заседаний по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый. Подробный репортаж представило деловое издание «Вердикт». Прокуратура требует взыскать с Токарёвской птицефабрики более 2,86 млн руб., считая, что именно сбросы

Упрдор: восстановление моста через Ворону займёт до трёх месяцев 0 ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» назвало ориентировочный срок восстановления движения по мосту через Ворону — от полутора до трёх месяцев. Информацию приводит деловое издание «Вердикт», обратившееся за официальным комментарием после происшествия. В ведомстве сообщили, что сооружение дважды проходило

В Мичуринске новый подрядчик приступил к устранению недоделок на путепроводе по улице Лаврова 0 На путепроводе по улице Лаврова в Мичуринске развернулись восстановительные работы: к объекту приступил новый подрядчик, которому предстоит устранить недоделки после предыдущей организации. Об этом сообщил глава города Максим Харников на своей странице в соцсети. По его словам, подрядчику

Фасад и кровлю драмтеатра в Тамбове отремонтируют за два года: на работы выделено более 114 млн рублей 0 В Тамбове готовятся к масштабному обновлению исторического здания драматического театра. Как сообщили в региональном правительстве, на реставрацию фасада и капитальный ремонт кровли направят 112,3 млн руб. федеральных средств и ещё 2,2 млн руб. — из бюджета области. Финансирование выделено в рамках

На трассе А-298 в Кирсановском округе сместился пролёт моста через Ворону: движение перекрыто 0 В Кирсановском округе полностью перекрыто движение по мосту через реку Ворона на федеральной трассе А-298. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с 15:00 15 ноября на участке дороги введено временное ограничение для всех видов транспорта из-за чрезвычайной ситуации. По данным ГИБДД,

Тамбовская область вошла в число лидеров страны по качеству проведения ЕГЭ 0 Тамбовщина заняла второе место в России по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ и других оценочных процедур. Об этом сообщила министр образования и науки региона Татьяна Котельникова. По итогам кампании регион также оказался среди лидеров по числу стобалльников: 49 выпускников

В Тамбовской области утвердили новый прожиточный минимум: с 2026 года он вырастет до 15 719 рублей 0 Правительство Тамбовской области опубликовало постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2026 год. Документ размещён 14 ноября. Согласно постановлению, общий прожиточный минимум по региону составит 15 719 руб. в расчёте на душу населения — на тысячу рублей больше, чем в

Воронежское УФАС пытается вернуть в реестр недобросовестных подрядчиков компанию «Коттедж-индустрия» 0 История вокруг строительной компании АО «Коттедж-индустрия» получила продолжение: воронежское УФАС подало апелляционную жалобу, добиваясь отмены решения суда, который ранее исключил подрядчика из реестра недобросовестных поставщиков. Информация содержится в картотеке арбитражных дел. Компания

Губернатор Тамбовской области проведёт оперативное совещание: в повестке уборочная-2025, аварийность на дорогах и газификация соцобъектов 0 В понедельник, 17 ноября, в областном правительстве пройдёт очередное оперативное совещание у губернатора Евгения Первышова. Как обычно, заседание будут транслировать в прямом эфире: посмотреть его можно на сайте правительства, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 10:00 (12+).

Прокурор Тамбовской области выслушал местных предпринимателей и поручил проверить озвученные нарушения 0 В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин провёл приём предпринимателей. Встреча прошла при участии гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗаБизнес.РФ”» Элины Сидоренко и регионального бизнес-омбудсмена Екатерины Мовчан.

В Тамбове снова вакантна должность руководитель комитета ЖКХ: Александр Шелудяков проработал на посту меньше месяца 0 Кадровые перестановки в сфере городского хозяйства Тамбова продолжают развиваться в стремительном темпе. Пресс-служба администрации города подтвердила, что Александр Шелудяков покинул должность председателя комитета ЖКХ, проработав в ней менее месяца. С 13 ноября Шелудяков назначен директором МБУ

Апелляция вернула в силу предписание Роспотребнадзора к «Магниту» о санитарной одежде 0 История с проверкой магазинов «Магнит» в Тамбовской области получила новый оборот: 19-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным предписание регионального Роспотребнадзора, обязавшее АО «Тандер» обеспечить сотрудников санитарной одеждой. Поводом к спору

В Тамбове заявили о повышении безопасности на дорогах, но водители сомневаются 0 В Тамбове подвели первые итоги изменений в организации дорожного движения, которые были введены в августе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения утверждает, что корректировки дали эффект: по данным Госавтоинспекции, число аварий на ряде участков уменьшилось. Речь идёт о нескольких

Экс-директор «Комплексных коммунальных систем» Олег Утешев получил почти 4 года колонии по делу о продаже котельной 0 Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Комплексные коммунальные системы» Олегу Утешеву. 65-летний предприниматель признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Ему назначено 3 года и 11 месяцев лишения свободы

В Тамбовской области по решению суда в федеральную собственность вернули землю стоимостью более 10 млн рублей 0 В Тамбовской области суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть в федеральную собственность три земельных участка общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Площадь территорий составляет 2,2 гектара, сообщили в региональной прокуратуре. Как установило надзорное ведомство, в 2024 году

Тамбовское АО «Октябрьское» приобрело «А1 Агрохим» и расширяет агрохимический бизнес в Черноземье 0 АО «Октябрьское» завершило сделку по покупке компании «А1 Агрохим», ранее входившей в Группу компаний АГР. Сумма и детали соглашения не раскрываются. В самой компании отмечают, что приобретение позволит значительно усилить присутствие на рынке минеральных удобрений в Черноземье и на юге России.