Делегация Тамбовской области принимает участие в международном форуме «Транспортная неделя-2025» в Москве
Вчера, 18:23
В Москве открылся XIX международный форум «Транспортная неделя-2025», в работе которого участвует делегация Тамбовской области во главе с губернатором Евгением Первышовым. Мероприятие, организованное Минтрансом России, собрало более 4,5 тыс. участников — представителей федеральных и региональных органов власти, транспортных компаний, экспертного сообщества и бизнеса.
Главная задача форума — определить ключевые направления развития транспортной отрасли, напрямую влияющей на экономику страны.
«Для нас это отличная возможность обменяться опытом и пообщаться с коллегами из других субъектов. И, конечно же, обратиться за помощью к профильному министерству по вопросам, которые важны для жителей Тамбовской области и для развития транспортной инфраструктуры нашего региона», — отметил Евгений Первышов в своих соцсетях.
В деловой программе форума — около 40 мероприятий: пленарные дискуссии, круглые столы и конференции. Участники обсуждают качество пассажирских перевозок, цифровые решения, модернизацию инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также кадровые вопросы.
Одновременно в «Гостином дворе» работает выставка «Транспорт России». На ней представлены наиболее значимые разработки и технологии в сфере транспорта, инфраструктурного строительства и беспилотных систем.
Тема развития транспорта сейчас особенно актуальна для региона. С участием специалистов московского «Мостранспроекта» готовится новая Стратегия развития транспортной системы Тамбовской области. Документ должен определить принципы организации автобусных и пригородных железнодорожных перевозок, развитие дорожной сети, повышение качества движения и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Форум продлится несколько дней и станет площадкой для обсуждения ключевых инициатив, которые могут повлиять и на развитие транспортной системы Тамбовщины.
