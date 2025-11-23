|
В Тамбове проект нового корпуса тубдиспансера снова откладывается: минздрав актуализирует документацию и готовит заявку в Москву
Вчера, 18:50
Строительство нового корпуса областного противотуберкулёзного диспансера пока остаётся на уровне планов — региональный минздрав ещё только формирует пакет документов, который затем предстоит согласовать на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА «ТОП68» со ссылкой на ведомство.
Напомним, ещё в 2019 году была подготовлена проектно-сметная документация: тогда стоимость объекта оценивалась примерно в 3 млрд рублей с учётом закупки медицинского оборудования. Проект предусматривал возведение пятиэтажного здания площадью около 8 тыс. кв. метров на 125 коек, с двумя операционными блоками — для операций на лёгких и внелёгочных вмешательств.
Однако, как уточнили в областном минздраве, сейчас идёт актуализация медико-технического задания, без которого проект не могут отправить на федеральное согласование. После утверждения МТЗ документы направят в Минздрав РФ для рассмотрения вопроса о выделении финансирования на строительство.
Тем временем действующий комплекс туберкулёзного диспансера поддерживают за счёт текущих ремонтов. С 2023 по 2025 годы здесь выполнили работ на 10,2 млн рублей: отремонтировали кровлю и стены главного корпуса, внутренние помещения и крышу склада.
Проблема строительства нового корпуса остаётся острой. В 2023 году сообщалось, что здание тубдиспансера находится фактически в аварийном состоянии, а эксплуатация его шестого, основного, корпуса вызывает серьёзные вопросы. Тогда же власти признали, что создание нового корпуса — приоритетная задача.
Когда проект перейдёт от стадии подготовки документов к реальному строительству — пока неизвестно.
фото: Алексей Бучнев
