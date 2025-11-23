|
Прокуратура назвала недопустимым уровень нарушений при реализации нацпроектов в Тамбовской области
Сегодня, 16:28
Комментариев: 0
В прокуратуре Тамбовской области прошло заседание коллегии, посвящённое вопросам законности при реализации национальных проектов. Участие в нём приняли руководители региональных министерств — градостроительства, образования, здравоохранения и других ведомств.
Как сообщил прокурор области Андрей Кулагин, нарушения выявляются на всех этапах реализации нацпроектов, и их количество остаётся «недопустимо высоким». Всего с начала года прокуроры выявили более 600 нарушений, внесли свыше 340 представлений, а к административной ответственности привлекли 80 должностных лиц областных и муниципальных органов власти.
Количество уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере нацпроектов, выросло до 19.
Прокурор отметил, что эти цифры свидетельствуют об ослаблении контроля со стороны заказчиков за расходованием бюджетных средств, особенно на крупных и социально значимых стройках.
Отдельное внимание уделили вопросам проектно-сметной документации: по словам представителей ведомства, многие объекты срываются по срокам именно из-за недостатков проектов и отсутствия положительных заключений госэкспертизы.
Кроме того, участились случаи, когда подрядчиками становятся компании, предоставляющие поддельные документы. Прокуратура привела пример недавнего случая, когда удалось предотвратить перевод средств фирме, выполнявшей капитальный ремонт школ-интернатов в Жердевском и Инжавинском округах.
По итогам заседания коллегия утвердила комплекс мер по усилению контроля и подчеркнула необходимость повышения ответственности гос- и муниципальных заказчиков за качество и сроки исполнения контрактов.
фото: пресс-служба прокуратуры ТО
