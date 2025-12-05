|
Юный тамбовчанин получил награду Следственного комитета за спасение девушки
Вчера, 15:03
В Следственном комитете Российской Федерации состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На ней чествовали детей и подростков со всей страны, проявивших смелость и самоотверженность. Среди награждённых оказался и 16-летний житель Тамбовской области Валерий Титов.
Как сообщили в СУ СК России по Тамбовской области, вечером 14 сентября Валерий возвращался домой, когда услышал крик о помощи. Не раздумывая, он бросился на звук и увидел мужчину, угрожавшего девушке. Подросток осветил место фонарём телефона, громко предупредил, что вызывает полицию, и этим отвлёк нападавшего. Этого времени хватило, чтобы односельчанка смогла вырваться и убежать. В дальнейшем злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.
Исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Андрей Чапанов лично вручил Валерию благодарность Следственного комитета России и памятный подарок. Он отметил, что поступок юноши — пример настоящего мужества и неравнодушия, а также поблагодарил его маму за воспитание «настоящего героя».
Фото пресс-службы СУ СКР по ТО
