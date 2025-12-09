|
Владимир Путин подписал указ о праздновании 250-летия образования Тамбовского наместничества
Владимир Путин утвердил указ «О праздновании 250-летия образования Тамбовского наместничества». Документ опубликован на сайте Кремля и уже вступил в силу. В частности, органам власти всех уровней рекомендовано принять участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий.
Как сообщает деловое издание «Вердикт», подготовительная работа начнётся уже в 2026 году, а основные торжества пройдут в 2029-м.
Тамбовское наместничество было создано указом Екатерины II 16 (27) сентября 1779 года. Почти два десятилетия спустя, в декабре 1796-го, Павел I преобразовал его в Тамбовскую губернию, в состав которой входили территории современных Тамбовской, Воронежской, Липецкой и Пензенской областей, включая Липецк, Лебедянь, Борисоглебск и Усмань. В 1928 году губерния была упразднена, а её земли включены в Центрально-Чернозёмную область. В 1937-м была образована нынешняя Тамбовская область.
Юбилей 250-летия станет одним из крупнейших историко-культурных проектов региона в ближайшие годы.
