В администрации Тамбова сообщили о завершении реставрации «Вечного огня»



Подводя итоги обсуждения, глава администрации обратил внимание на то, что работы велись в холодный период. По его словам, окончательную оценку качества выполненных мероприятий и возможных скрытых дефектов можно будет дать весной 2026 года. При этом подрядная организация, как было отмечено, выразила готовность устранить выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств. В понедельник, 15 декабря, в администрации Тамбова прошло рабочее совещание, на котором обсудили текущий статус реставрации мемориала «Вечный огонь», капитального ремонта школ № 21, 22 и 24, а также строительство модульного спортивного комплекса на Рязанской улице.По информации, озвученной на совещании, подрядная организация завершила подрезку плитки у мемориала «Вечный огонь». В настоящее время остаётся вывезти незначительный объём строительного мусора, что, как сообщалось, планируется сделать в ближайшие дни. Также было отмечено, что все работы, предусмотренные контрактом, фактически выполнены, сейчас ведётся уборка территории и устранение мелких недочётов.Отдельное внимание уделили вопросу настройки проекторов, предназначенных для световых проекций на кольце у мемориала. Было указано, что необходимо определить перечень дат для программирования системы, после чего подрядчик либо направит специалистов, либо приедет для выполнения соответствующих настроек.Подводя итоги обсуждения, глава администрации обратил внимание на то, что работы велись в холодный период. По его словам, окончательную оценку качества выполненных мероприятий и возможных скрытых дефектов можно будет дать весной 2026 года. При этом подрядная организация, как было отмечено, выразила готовность устранить выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств.



