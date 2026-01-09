|
|
Аэропорт Тамбова временно закрыли для рейсов
Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Тамбове. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты. Как пояснили в ведомстве, решение принято из соображений безопасности.
Подобные ограничения для тамбовского аэропорта не редкость: последний раз они действовали в ночь на 10 января и были сняты спустя несколько часов. После этого рейсы выполнялись в обычном режиме.
Аэропорт Тамбова имеет особый статус для региона. В 2022 году он первым среди городов центра и юга России возобновил авиасообщение после масштабных ограничений. Сегодня из Тамбова выполняются рейсы в Москву и Санкт-Петербург. За 2025 год услугами аэропорта воспользовались более 31 тысячи пассажиров, что делает его важным элементом транспортной доступности области.
|
Тамбовское предприятие «Котовские неваляшки» в 2026 году намерено расширить своё присутствие на рынке Вьетнама. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Завидов. По его словам, устойчивый интерес к традиционной русской игрушке во Вьетнаме открывает дополнительные возможности для
В посёлке Тригуляй городского округа Тамбов вновь обострилась хроническая проблема с электроснабжением. По словам местных жителей, перебои с подачей электроэнергии длятся не первый год, а в осенне-зимние периоды ситуация традиционно становится критической. Сейчас, утверждают жители, произошёл
В Тамбове в дни новогодних каникул начал работу новый уличный каток с бесплатным входом для всех желающих. Ледовая площадка открылась возле торгово-ярмарочного комплекса на улице Базарной, 119. В тёмное время суток каток подсвечивается праздничными гирляндами, создавая атмосферу зимнего отдыха.
Власти Тамбовской области намерены в течение четырёх лет восстановить не менее двадцати объектов культурного наследия. Реализация программы осуществляется при участии финансового института ДОМ.РФ и соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина по сохранению исторического наследия страны
Глава Тамбовской области Евгений Первышов в интервью ТАСС рассказал о ключевых промышленных и инфраструктурных проектах, которые, по замыслу региональных властей, должны стать драйверами экономического роста. Основные тезисы интервью проанализировало деловое издание «Вердикт». По словам
Статус Мичуринска как единственного в России аграрного наукограда истекает в 2027 году, однако власти Тамбовской области намерены его сохранить и продлить. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в интервью ТАСС. По его словам, речь идёт не только о формальном продлении статуса, но и о
В Тамбове в первые дни нового года начала работать акция по сбору и переработке новогодних елей. Горожанам предлагают не выбрасывать праздничные деревья, а сдать их на переработку. Пункт приёма открыт с 1 по 15 января и находится на улице Бастионной, 29. Он работает ежедневно с 8:00 до 17:00. В
Тамбов занял первое место на втором Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Город одержал победу сразу в двух номинациях — «Въездные стелы» (проект) и «Входные группы». В последней категории был отмечен вход в Ахлебиновскую рощу.
В новогоднюю ночь 1 января 2026 года в Тамбовской области состоялось 16 массовых мероприятий, приуроченных к встрече Нового года. По оценке правоохранительных органов, участие в них приняли до пяти тысяч человек. Наибольшее количество праздничных площадок работало в Тамбове. Мероприятия прошли у
Уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика, сбитого автомобилем рядом со зданием «Водоканала» в Тамбове, передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Тамбовской области. Об этом сообщило деловое издание «Вердикт», отметив, что решение принято на фоне широкого общественного
Компания ООО «СУ 1», хорошо известная в Тамбовской области скандальными муниципальными контрактами, оказалась под угрозой банкротства. Липецкое управление ФНС направило заявление о признании подрядчика несостоятельным в Арбитражный суд Липецкой области. Размер задолженности перед налоговой службой
В Тамбовском муниципальном округе под угрозой оказалось дальнейшее функционирование турбазы «Экстальский рыбак». Региональное министерство экологии и природных ресурсов обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении права пользования Экстальским прудом, которым в настоящее время распоряжается
АО «Амбер Талвис», одно из ключевых предприятий алкогольного рынка Тамбовской области, переоформило лицензию на производство и оборот спирта. Как следует из данных Федресурса, компании выдано новое разрешение на производство, хранение и поставку этилового спирта-ректификата из пищевого сырья.
В канун новогодних и рождественских праздников региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «Тамбовская сетевая компания» — обратилась к жителям Тамбовской области с напоминанием о правилах обращения с мусором. В компании отмечают, что в праздничный период объёмы отходов
В Мичуринске отметили 46-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан. Эта дата остаётся памятной для воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов и всех, кто чтит подвиг земляков и неравнодушен к истории страны.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. По данным ведомства, ему вменяется получение взяток в особо крупном размере — речь идёт как минимум о 84 млн рублей. Следствие считает, что в 2022–2024 годах Максим
С 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Новые правила распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В регионе проживает 2,5 тысячи вышедших на
В Тамбовской области в 2025 году продолжилось расширение реестра семейных предприятий. Итоги работы с семейным бизнесом подвели 26 декабря на заседании комиссии при министерстве промышленности и торговли региона. В ходе заседания комиссия рассмотрела 15 заявок, все хозяйствующие субъекты по итогам
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о взыскании с администрации города Кирсанова более 5,4 млн рублей за вред, причинённый почвам. О принятом решении сообщили в Управлении Росприроднадзора по Тамбовской области. Основанием для разбирательства стало обращение местных жителей. В 2022