|
В 2025 году свыше 2,8 тысячи семей в Тамбовской области улучшили свои жилищные условия с использованием средств материнского капитала
Вчера, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
Свыше 2,8 тысячи тамбовских семей воспользовались материнским капиталом для улучшения жилищных условий. На обеспечение этих целей Отделение СФР по Тамбовской области перечислило на счета застройщиков, кредитных учреждений, жилищных кооперативов и физических лиц 1,8 млрд рублей.
С помощью сертификата можно:
- приобрести жилье;
- оплатить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС);
- компенсировать затраты за построенный или реконструированный объект ИЖС;
- заплатить первоначальный взнос при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;
- погасить основной долг или оплатить проценты по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья;
- погасить ранее предоставленный кредит на приобретение или строительство жилья;
- внести платеж в счет уплаты вступительного взноса или паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) являются участниками жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.
«Направить средства на улучшение жилищных условий можно только после того, как ребенку, на которого получен сертификат на материнский капитал, исполнится три года. Но есть исключения — погашение жилищного кредита или займа, а также уплата первоначального взноса по ним. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения ребенка», — пояснила управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации. Также важно помнить: ремонт жилого помещения не является улучшением жилищных условий применительно к распоряжению материнским капиталом.
Информация о том, какие именно документы потребуются и с кем семья может заключить кредитный договор или договор займа, доступна на официальном сайте Социального фонда России в разделе https://sfr.gov.ru/grazhdanam/semyam_s_detmi/materinskij_kapital/zhile/.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.