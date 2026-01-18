В 2025 году свыше 2,8 тысячи семей в Тамбовской области улучшили свои жилищные условия с использованием средств материнского капитала Комментариев: 0



С помощью сертификата можно:

- приобрести жилье;

- оплатить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС);

- компенсировать затраты за построенный или реконструированный объект ИЖС;

- заплатить первоначальный взнос при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

- погасить основной долг или оплатить проценты по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья;

- погасить ранее предоставленный кредит на приобретение или строительство жилья;

- внести платеж в счет уплаты вступительного взноса или паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) являются участниками жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.



«Направить средства на улучшение жилищных условий можно только после того, как ребенку, на которого получен сертификат на материнский капитал, исполнится три года. Но есть исключения — погашение жилищного кредита или займа, а также уплата первоначального взноса по ним. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения ребенка», — пояснила управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.



Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации. Также важно помнить: ремонт жилого помещения не является улучшением жилищных условий применительно к распоряжению материнским капиталом.



Информация о том, какие именно документы потребуются и с кем семья может заключить кредитный договор или договор займа, доступна на официальном сайте Социального фонда России в разделе Свыше 2,8 тысячи тамбовских семей воспользовались материнским капиталом для улучшения жилищных условий. На обеспечение этих целей Отделение СФР по Тамбовской области перечислило на счета застройщиков, кредитных учреждений, жилищных кооперативов и физических лиц 1,8 млрд рублей.С помощью сертификата можно:- приобрести жилье;- оплатить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС);- компенсировать затраты за построенный или реконструированный объект ИЖС;- заплатить первоначальный взнос при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;- погасить основной долг или оплатить проценты по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья;- погасить ранее предоставленный кредит на приобретение или строительство жилья;- внести платеж в счет уплаты вступительного взноса или паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) являются участниками жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.«Направить средства на улучшение жилищных условий можно только после того, как ребенку, на которого получен сертификат на материнский капитал, исполнится три года. Но есть исключения — погашение жилищного кредита или займа, а также уплата первоначального взноса по ним. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения ребенка», — пояснила управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации. Также важно помнить: ремонт жилого помещения не является улучшением жилищных условий применительно к распоряжению материнским капиталом.Информация о том, какие именно документы потребуются и с кем семья может заключить кредитный договор или договор займа, доступна на официальном сайте Социального фонда России в разделе https://sfr.gov.ru/grazhdanam/semyam_s_detmi/materinskij_kapital/zhile/



