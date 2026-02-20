|
В Тамбовской области отметили День защитника Отечества
23 февраля в Тамбовской области прошли памятные и торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Центральным событием стало возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать» на Воздвиженском кладбище в Тамбове.
Участники церемонии почтили память павших воинов минутой молчания. В мероприятии приняли участие глава региона Евгений Первышов, руководители областных и городских органов власти, военнослужащие, ветераны, школьники, воспитанники патриотических клубов и юнармейцы.
После возложения цветов собравшиеся посетили часовню-памятник военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга.
«Мы всегда будем помнить наших героев и воспитывать молодёжь на примерах их подвигов», — написал Евгений Первышов в социальных сетях.
Памятные акции, возложения цветов и патриотические концерты в этот день проходят во всех муниципалитетах Тамбовской области.
