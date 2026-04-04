Уроженец Моршанска, создатель «Циркона» Александр Леонов скончался на 75-м году жизни

«Александр Леонов – один из ведущих специалистов оборонно-промышленного комплекса России. Под руководством Александра Леонова были созданы гиперзвуковая ракета “Циркон”, развиты комплексы “Оникс” и “Бастион”, реализованы ключевые проекты нового поколения ракетной техники. Светлая память выдающемуся инженеру и организатору оборонной отрасли», — написал заместитель главы региона Николай Федосеенков.

Тамбовская область потеряла одного из своих самых известных земляков. На 75-м году жизни скончался Александр Леонов — выдающийся инженер, генеральный конструктор НПО машиностроения и Герой Труда России.Он родился в 1950 году в Моршанске и прошёл путь от молодого инженера до одного из ключевых руководителей российской ракетно-космической отрасли. Именно с его именем связывают разработку гиперзвуковой ракеты «Циркон», а также развитие комплексов «Оникс» и «Бастион».Имя Александра Леонова хорошо известно не только в профессиональной среде, но и в Тамбовской области, где его считают примером человека, сумевшего реализовать себя в науке и промышленности на самом высоком уровне.Александр Леонов был доктором технических наук, профессором и автором научных работ. Его вклад в развитие отечественной науки и оборонной промышленности остаётся значимым не только для страны в целом, но и для родного региона, который он представлял на самом высоком уровне.