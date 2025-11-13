|
Губернатор Тамбовской области проведёт оперативное совещание: в повестке уборочная-2025, аварийность на дорогах и газификация соцобъектов
Вчера, 21:04
Комментариев: 0
Версия для печати
В понедельник, 17 ноября, в областном правительстве пройдёт очередное оперативное совещание у губернатора Евгения Первышова. Как обычно, заседание будут транслировать в прямом эфире: посмотреть его можно на сайте правительства, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 10:00 (12+).
Первым вопросом станет обсуждение предварительных итогов уборочной кампании 2025 года. Доклад представит заместитель главы области — министр сельского хозяйства Алена Сытова.
Далее участникам совещания предстоит рассмотреть ситуацию с аварийностью на дорогах Тамбовской области. О текущем уровне ДТП и динамике расскажет начальник регионального управления ГИБДД УМВД России Олег Демин.
Третьим пунктом повестки заявлена газификация социальных объектов. Губернатор ранее поставил задачу полностью завершить газификацию соцучреждений до конца 2026 года. В этот понедельник глава Первомайского округа Роман Рыжков отчитается о газификации Хоботовского филиала Первомайской школы и строительстве модульного спортзала.
Традиционно прозвучит сводный доклад о защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций, а также об устранении аварий на коммунальных сетях за прошедшую неделю.
Не обойдётся и без обсуждения обращений тамбовчан в социальных сетях — губернатор рассмотрит наиболее значимые, а профильные министры и главы муниципалитетов дадут комментарии.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.