В Тамбовской области утвердили новый прожиточный минимум: с 2026 года он вырастет до 15 719 рублей
Правительство Тамбовской области опубликовало постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2026 год. Документ размещён 14 ноября.
Согласно постановлению, общий прожиточный минимум по региону составит 15 719 руб. в расчёте на душу населения — на тысячу рублей больше, чем в текущем году (14 718 руб.).
Для трудоспособных жителей показатель определён на уровне 17 154 руб., для пенсионеров — 13 518 руб., для детей — 15 247 руб. Рост по категориям составил от 734 до 1111 руб.
Новые значения начнут действовать с 1 января 2026 года. Прожиточный минимум используется при расчёте социальных выплат и пособий, так что изменения коснутся широкого круга получателей мер поддержки.
История вокруг строительной компании АО «Коттедж-индустрия» получила продолжение: воронежское УФАС подало апелляционную жалобу, добиваясь отмены решения суда, который ранее исключил подрядчика из реестра недобросовестных поставщиков. Информация содержится в картотеке арбитражных дел. Компания
В понедельник, 17 ноября, в областном правительстве пройдёт очередное оперативное совещание у губернатора Евгения Первышова. Как обычно, заседание будут транслировать в прямом эфире: посмотреть его можно на сайте правительства, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 10:00 (12+).
В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин провёл приём предпринимателей. Встреча прошла при участии гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗаБизнес.РФ”» Элины Сидоренко и регионального бизнес-омбудсмена Екатерины Мовчан.
Кадровые перестановки в сфере городского хозяйства Тамбова продолжают развиваться в стремительном темпе. Пресс-служба администрации города подтвердила, что Александр Шелудяков покинул должность председателя комитета ЖКХ, проработав в ней менее месяца. С 13 ноября Шелудяков назначен директором МБУ
История с проверкой магазинов «Магнит» в Тамбовской области получила новый оборот: 19-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным предписание регионального Роспотребнадзора, обязавшее АО «Тандер» обеспечить сотрудников санитарной одеждой. Поводом к спору
В Тамбове подвели первые итоги изменений в организации дорожного движения, которые были введены в августе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения утверждает, что корректировки дали эффект: по данным Госавтоинспекции, число аварий на ряде участков уменьшилось. Речь идёт о нескольких
Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Комплексные коммунальные системы» Олегу Утешеву. 65-летний предприниматель признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Ему назначено 3 года и 11 месяцев лишения свободы
В Тамбовской области суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть в федеральную собственность три земельных участка общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Площадь территорий составляет 2,2 гектара, сообщили в региональной прокуратуре. Как установило надзорное ведомство, в 2024 году
АО «Октябрьское» завершило сделку по покупке компании «А1 Агрохим», ранее входившей в Группу компаний АГР. Сумма и детали соглашения не раскрываются. В самой компании отмечают, что приобретение позволит значительно усилить присутствие на рынке минеральных удобрений в Черноземье и на юге России.
В Тамбовской области за девять месяцев 2025 года объём внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия превысил 170 млн рублей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном правительстве. За этот период проведены работы на 37 объектах, включая архитектурные и
Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрит иск воронежской компании «Торговый дом “Олеум”» к АО «Токаревская птицефабрика» — крупнейшему производителю мяса птицы в регионе. Сумма требований — 125,6 млн рублей. Заседание назначено на 17 декабря. Как следует из материалов суда, это первое
ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило конкурс на выполнение работ по содержанию линий электроосвещения вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Максимальная стоимость контракта составляет 179,5 млн рублей. Финансирование будет обеспечено из областного бюджета. Согласно
Бондарский районный суд Тамбовской области поставил точку в деле о нарушении авторских прав на фильм «Брат 2». Ответчицей выступала местная жительница, которая продавала на маркетплейсе Ozon шеврон с изображением Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова и фразой «Сила в правде». Как следует из
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова о расторжении договора купли-продажи помещений в знаменитой усадьбе Теннис на улице Комсомольской, 41. Это здание, также известное как дом предводителя дворянства Александра
Портал «Региональные комментарии» опубликовал аналитический материал о проблемных концессионных соглашениях в Тамбовской области. Одним из экспертов, чьё мнение было представлено в публикации, стал политолог и учредитель делового издания «Вердикт» Артём Александров. Он отметил, что реализация
Тамбовские активисты выступили с инициативой увековечить память уличного певца Юрия Егиазарова, хорошо известного жителям города своими выступлениями на Арбате и в центре Тамбова. По последним данным, музыкант погиб в зоне специальной военной операции. Юрий Егиазаров подписал контракт в сентябре
14 ноября в Тамбове состоится Всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Тамбовская область», организованная автономной некоммерческой организацией «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗАБИЗНЕС.РФ”». Мероприятие пройдет в «Стромов-центре» (ул. Рылеева, 52а), начало — в
В Тамбове появилось новое и редкое для России направление в аграрной отрасли — промышленное разведение шмелей. Ферму, которая занимается этим видом деятельности, развивает компания «Биосфера». Как сообщает издание «Притамбовье», тамбовские шмели уже используются в тепличных комплексах региона, в
На оперативном совещании правительства Тамбовской области министр автодорог и транспорта Альберт Чурилов представил доклад о ходе реализации дорожных работ. По данным на 10 ноября, в регионе завершены ремонты на 114 объектах, общая протяженность обновленных дорог составила 275 километров, а также
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил разработать пятилетний план по восстановлению заброшенных детских лагерей. Решение было принято на еженедельном оперативном совещании регионального правительства. По словам главы региона, в области есть лагеря, которые при минимальных