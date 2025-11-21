После аварии на мосту через Ворону журналисты «Вердикта» выявили системные проблемы с состоянием мостов по всей области Комментариев: 0



Формально подрядчик — ООО «ДЭП-53», отвечающее за обслуживание мостов в регионе с 2023 по 2025 год, — регулярно обследовал конструкции и оценивал их как «удовлетворительные». Однако, как отмечают журналисты, аналогичную оценку имеют и многие другие мосты, находящиеся у компании на обслуживании, и это не даёт гарантий от повторения аварийных ситуаций.



Расследование «Вердикта» показало и куда неприятнее факты. В Кирсановском районе несколько мостов получили паспорта безопасности только после вмешательства прокуратуры. Решения суда о признании бездействия местной администрации были вынесены буквально накануне аварии — 29 и 30 октября. Похожая ситуация выявлена в Мордовском, Староюрьевском, Ржаксинском районах: отсутствующие паспорта, игнорирование требований закона, принуждение органов власти к действиям через суд.



Не лучше картина и в областном центре. Журналисты напоминают о состоянии двух мостов на Рассказовском шоссе, где обследования 2020 года признали конструкции «неудовлетворительными». История соседнего Замятинского моста, рухнувшего в 2022 году, стала подтверждением того, к чему приводит отсутствие системного содержания. МКУ «Дирекция городских дорог», согласно данным прокуратуры, длительное время не устраняло выявленные дефекты. В январе 2024 года суд обязал администрацию Тамбова организовать капремонт, а летом были объявлены многомиллионные тендеры на разработку проектной документации.



Журналисты также напоминают: похожая ситуация была и в Уварово, где обрушился мост через Ворону 1909 года постройки. Формально движение по нему было закрыто, но местные жители продолжали использовать переправу — пока один из пролётов не рухнул окончательно.



По данным «Вердикта», в Тамбове до сих пор нет собственной муниципальной программы комплексного содержания мостов с чётким регламентом осмотров, ремонтов и мониторинга состояния. На этом фоне в соседней Липецкой области система содержания мостов выстроена куда более организованно: только в одном Чаплыгинском районе полугодовое обслуживание 14 мостов обходится в 120 млн рублей.



Журналисты отмечают, что новая команда регионального правительства под руководством Евгения Первышова уже показала прогресс в сфере ремонта дорог, и логично ожидать переноса аналогичного подхода и на мосты — чтобы не ждать очередного «мостопада», а вовремя ремонтировать и сохранять существующие сооружения.



