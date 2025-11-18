Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Саратовский мост под Кирсановом остаётся в центре внимания: вопросы к подрядчику остаются без ответов

Саратовский мост под Кирсановом остаётся в центре внимания: вопросы к подрядчику остаются без ответов

Вчера, 16:11
Саратовский мост под Кирсановом остаётся в центре внимания: вопросы к подрядчику остаются без ответовСитуация вокруг так называемого Саратовского моста через реку Ворону в Кирсановском округе продолжает вызывать широкий резонанс. Напомним, 15 ноября движение по мосту было полностью перекрыто после того, как один из пролётов сместился от центральной оси примерно на 20 см. Информация о ЧП подтвердилась официальными источниками.

Как отмечает деловое издание «Вердикт», ранее были получены комментарии от ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград», на балансе которого находится мост. В ведомстве заявили, что осмотры объекта проводятся регулярно — как специалистами управления, так и подрядчиком, обслуживающим сооружение по контракту. Согласно данным открытых источников, с 2023 по 2025 год эти функции выполняет воронежское ООО «ДЭП №53».

Журналисты «Вердикта» попытались связаться с подрядчиком, чтобы задать ряд вопросов: проводились ли ежедневные обходы, выявлялись ли ранее дефекты, обращало ли внимание состояние опоры, и как под неё могла попасть деревянная чурка, запечатлённая на фото. Однако в «ДЭП №53» разговор отказались вести: после вопроса «с кем можно поговорить?» трубку просто положили. На письменный запрос также пока не ответили.

Анализ условий контракта показывает, что подрядчик обязан ежедневно — а в сложные погодные периоды и круглосуточно — патрулировать мост и контролировать его состояние. Предусмотрены и гарантийные обязательства: от одного года на устранение деформаций покрытия до пяти лет на окраску и замену ограждений. Судя по опубликованным фотографиям, металлоконструкции моста в порядок давно не приводились.

Теперь слово за Кирсановской межрайонной прокуратурой, которая организовала проверку по факту аварии. В случае выявления нарушений надзорное ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура ТО
