Саратовский мост под Кирсановом остаётся в центре внимания: вопросы к подрядчику остаются без ответов



Журналисты «Вердикта» попытались связаться с подрядчиком, чтобы задать ряд вопросов: проводились ли ежедневные обходы, выявлялись ли ранее дефекты, обращало ли внимание состояние опоры, и как под неё могла попасть деревянная чурка, запечатлённая на фото. Однако в «ДЭП №53» разговор отказались вести: после вопроса «с кем можно поговорить?» трубку просто положили. На письменный запрос также пока не ответили.



Анализ условий контракта показывает, что подрядчик обязан ежедневно — а в сложные погодные периоды и круглосуточно — патрулировать мост и контролировать его состояние. Предусмотрены и гарантийные обязательства: от одного года на устранение деформаций покрытия до пяти лет на окраску и замену ограждений. Судя по опубликованным фотографиям, металлоконструкции моста в порядок давно не приводились.



Теперь слово за Кирсановской межрайонной прокуратурой, которая организовала проверку по факту аварии. В случае выявления нарушений надзорное ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.



